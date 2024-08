Originals – Falling into You – cu Bogdan Sălăvăstru

În 1996, Celine Dion lansează “Falling into You”, primul single de pe albumul cu același nume. Este al patrulea album în limba engleză și unul din cele mai vândute din cariera ei, cu peste 32 de milioane de exemplare. Varianta făcută de Celine Dion ajunge pe primul loc în Spania și Grecia, și devine un hit de top 10 în Norvegia și în Marea Britanie. În Franța piesa ajunge pe locul 11 și generează vânzări de peste 165 000 de exemplare, iar în Marea Britanie urcă până pe locul 10, cu peste 170 000 de exemplare vândute. Tot în 1996, Belinda Carlisle înregistrează o versiune pentru albumul “A Woman and a Man”, dar renunță la înregistrare în urma unor neînțelegeri cu managerul ei, Miles Copeland. Versiunea făcută de Celine Dion este un cover după Marie Claire D’Ubaldo, ce lansează versiunea originală în 1994.

Marie-Claire D’Ubaldo, o interpretă din Argentina înregistrează versiunea originală a piesei “Falling into You” pentru al doilea ei album de studio. De fapt, prima versiune a acestui cântec, nu a fost în limba engleză, ci în spaniolă.

Marie-Claire D’Ubaldo a compus varianta originală a piesei “Falling into You”. Prima înregistrare a fost făcută în limba spaniola si se numeste “Y Caigo Un Poco Mas”. Această variantă apare pe albumul din 1994 “Alma De Barro”.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org.