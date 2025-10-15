Ascultă Radio România Iași Live
Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, reintrodusă în Catedrala Mitropolitană. Lăcașul rămâne deschis toată noaptea pentru credincioși

15 octombrie 2025

Racla cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusă, în această seară, în Catedrala Mitropolitană din Iași, în prezența a sute de pelerini.

 

 

Momentul a marcat încheierea pelerinajului din acest an, la care au participat zeci de mii de credincioși veniți din întreaga țară pentru a se închina ocrotitoarei Moldovei.

Catedrala Mitropolitană va rămâne deschisă toată noaptea, pentru a evita situațiile neplăcute în care credincioșii aflați deja la rând sau cei care vor veni mai târziu să nu se poată închina.

Sărbătorile municipiului Iași continuă până vineri, când, în Piaţa Palatului Culturii, începând cu ora 19:00, va fi organizat un spectacol susţinut de cei 3 Tenori Ieşeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă şi Andrei Fermeşanu, acompaniaţi de Orchestra Metropolitană Iaşi și dirijați de Andrei Tudor.

Pe scenă vor urca, de asemenea, Ştefan Bănică junior, The Urs, Irina Baianţ, dar şi alţi artişti.

Sărbătorile Iaşului se vor încheia cu focuri de artificii şi un spectacol de drone. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

 

