Urban Playfield ajunge în Moldova! Două zile de joacă în Iași

Publicat de gabrielarotaru, 13 august 2024, 12:36

Urban Playfield, festivalul sporturilor luate în joacă pentru cei mici și cei mari, ajunge pentru prima dată în Moldova.

În weekendul 17-18 august, evenimentul poposește la Iași, în parcul ansamblului mixed-use Iulius Town. Acolo vor fi organizate jocuri și activități dinamice pentru participanții de toate vârstele.

Comunitatea din Iași este invitată la joacă alături de cluburile sportive din oraș care vor avea acum o oportunitate bună de a-și prezenta talentele.

Mirel Alexa, organizator Urban Playfield: ”Este al cincilea oraș din turul nostru național și suntem extrem de încântați să interacționăm pentru prima dată cu comunitatea din Iași. Ne așteaptă două zile de mișcare prin joacă, provocări și demonstrații sportive. Așteptăm să descoperim cluburile sportive din acest oraș frumos, dar și un nou spațiu în care ne vom desfășura.”

Evenimentul oferă participanților activități sportive diverse și divertisment. De la volei și tenis, până la escaladă și badminton. În plus, la scena Urban Playfield vor avea loc demonstrații sportive și concursuri cu premii surpriză.

Accesul la toate activitățile este gratuit, iar evenimentul se va desfășura între orele 10:00-21:00.

PROGRAM SÂMBĂTĂ, 17 august

11:00-12:00 Morning boost with Carrefour

13:00-14:00 DJ Set

14:00-14:30 Rada Gym Dance

15:30-16:00 Street Dance by Tazu Dance

17:00-18:00 Concurs ștafetă JOACĂ 1:1

18:00-19:00 Aerobic by Oxygen Team

19:00-20:00 Zumba by Oxygen Team

20:00-20:30 Stretching by Oxygen Team

PROGRAM DUMINICĂ, 18 august

11:00-12:00 Morning boost with Carrefour

13:00-14:00 DJ Set

15:00-16:00 Baschet Wurmbrand Eagles

17:00-18:00 Concurs ștafetă JOACĂ 1:1

18:00-18:40 Aerobic by Dana

19:00-20:00 Zumba by Oxygen Team

20:00-20:30 Stretching by Oxygen Team

Urban Playfield este un proiect care face un tur national, în 10 orașe din țară, dedicat jocului și sportului de masă. Fiecărui oraș-gazdă îi este dedicat un weekend cu o varietate de activități sportive și divertisment pentru toți participanții, indiferent de vârstă. El va continua la Oradea, în weekendul 24-25 august.

Evenimentul promovează ideea că joaca este un drept universal, indiferent de vârstă sau condiție socială, și încurajează pe toată lumea să redescopere plăcerea mișcării și a sportului într-un cadru distractiv și relaxant. Transformând spațiile urbane în zone de joacă, Urban Playfield demonstrează că sportul și joaca pot fi integrate în viața de zi cu zi, chiar și în mijlocul agitației urbane.

Eveniment organizat de către echipa Sports Festival, în parteneriat cu Raiffeisen Bank România, cu sprijinul Carrefour România, Aqua Carpatica.

Ansamblul Palas Iaşi este partener de locație a Urban Playfield.

Mai multe detalii pe urbanplayfield.ro