WANDERINGS – Recital extraordinar de pian Mihai Ritivoiu

Joi, 27 aprilie 2023 – Marți, 2 mai 2023, Fundația Culturală Gaudium Animae vă invită la un recital extraordinar susținut de pianistul Mihai Ritivoiu în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași.

„Wanderings” este o călătorie în lumea fascinantă a creației pianistice, de la Bach și unicitatea improvizatorică a Fanteziei cromatice BWV 903, până la omagiul bachian al unui compozitor contemporan, francezul Stéphane Delplace, al cărui Preludiu și fugă XXVII îi sunt dedicate lui György Ligeti, unul dintre cei mai influenți compozitori ai timpului nostru, de la a cărui naștere se vor împlini în luna mai 100 de ani. Peregrinările lui Mihai Ritivoiu, un muzician stabilit la Londra, acolo unde s-a perfecționat în studiul pianului din anul 2012, vor atinge gracilitatea sonatelor mozartiene și introspecția romantică a lui Johannes Brahms, cu o haltă memorabilă în lumea lied-ului clasic, prin Du bist die Ruh și Erlkönig, două dintre minunatele transcripții a lui Liszt la celebrele melodii schubertiene. Între virtuozitate și eleganță, arta lui Mihai Ritivoiu, un pianist de o interiorizare aparte și o tehnică briliantă, va oferi publicului ieșean și nota personală a unei creații proprii. Wanderings, lucrarea care dă și numele recitalului său în premieră exclusivistă la Iași, este o partitură scrisă în perioada apăsătoare a pandemiei.

Numit „un pianist poet” de cronicile de specialitate britanice sau chiar „un magician, cu siguranță” de criticul și reputatul muzicolog francez Jean-Charles Hoffelé, care îl situează în descendența artei interpretative a unor Dinu Lipatti și Valentin Gheorghiu, Mihai Ritivoiu este astăzi o certitudine a scenelor de concert internaționale. S-a născut la București și a început studiul pianului la vârsta de 6 ani. A absolvit Universitatea Națională de Muzică din București în 2012, la clasa de pian a profesorului Viniciu Moroianu, cu un master la celebra Guildhall School of Music & Drama din Londra, unde a studiat cu Joan Havill. S-a perfecţionat cu nume de referință ale artei interpretative pianistice ca Dimitri Bashkirov, Dominique Merlet, Richard Goode, Emmanuel Ax și Jean-Claude Pennetier. Mihai este mândru că a beneficiat de consilierea şi sfaturile celui mai mare pianist român în viața, maestrul Valentin Gheorghiu.

A câştigat Concursul Naţional Dinu Lipatti din București în 2010 şi a fost laureat al Concursului Internaţional George Enescu, secţiunea pian, în 2011. A susţinut concerte de cameră şi recitaluri în România, Anglia, Franţa, Portugalia, Elveţia şi Italia, în săli ca Ateneul Român, St Martin-in-the-Fields, Wigmore Hall, Barbican Centre, West Road Concert Hall şi Ernest Ansermet Studio. În 2015 a fost câştigătorul Medaliei de Aur a „Beethoven Piano Society of Europe” din Londra şi a fost invitat în cadrul programului BBC In Tune. Recitalurile şi concertele sale au fost transmise de Radio România Muzical, Radio Suisse Romande – Espace 2 şi MediciTV. Compact discul său de debut intitulat ”Transcendence” a apărut în 2018 la prestigioasa casă de discuri ”Genuin” din Leipzig. Mihai Ritivoiu, artist al City Music Foundation din 2016 și Yeoman al Worshipful Company of Musicians din Londra este prezent pentru prima oară la Iași într-un recital oferit de Fundația Culturală Gaudium Animae.

Programul concertului:

Johann Sebastian Bach: Fantezia cromatica si fuga in re minor, BWV 903

Stéphane Delplace: Preludiu si fuga XXVII (Caietul I)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata K 310 in si bemol major

Franz Liszt: 12 Lieder von Schubert, S 558: No 3, Du bist die Ruh; No 4 Erlkönig

Mihai Ritivoiu: Wanderings (2020)

Johannes Brahms: 7 Fantasien Op. 116

Un eveniment organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae. Prezintă Cătălin Sava, jurnalist și muzicolog.

Marți, 2 mai 2023, 19.00, Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași. Biletele sunt puse în vânzare online, în rețeaua iabilet.ro.

