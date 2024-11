(VIDEO LIVE) – Lansarea albumului „Sânzienele. Cântecul ne este frate” al grupului Sanzienele Nemțene (24.06.2022

Publicat de Iuliana Bubuianu, 21 iunie 2022, 12:52

Sperăm că acest material, lucrat cu drag, pasiune și în care am pus suflet, să ajungă la inimile tuturor celor ce vor ascultă primul nostrum CD a grupului Sanzienele Nemțene.

Mulțumim finanțatorului nostru Primăria Municipiului Piatră Neamț, partenerilor noștri Consiliul Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare,, Neamț, Radio Iași.

Lansarea CD-ului va avea loc vineri 24 iunie, în ziua de Sânziene și în ziua când orașul Piatră Neamț este în sărbătoare. Spectacolul de lansare va fi un regal folcloric, având ca invitați pe doamna Laura Lavric, gemenele din Maramureș, Suzana și Daciana Vlad, Marius Dochița, Simona Manolache, Cosmin Timofte, Laurențiu Marian, Ghiță Dându, Ansamblul Floricică de la munte și grupul vocal Floare de colț.

Alături de noi au fost oameni minunați ce ne-au sprijit, adevărați profesioniști și oameni ce pun pasiune în tot ce fac; amintim pe Marius Dochița care ne-a compus majoritatea pieselor de pe CD, Ghiță Dându, Călin Corăi care a orchestrat două piese, Ciprian Chirvase în studioul său, Saint Sount Record unde am înregistrat tot albumul, grupul Psaltic Evanghelismos – dirijor Ciprian Ceai, orchesta Mugurel – dirijor Ion Dascălu, preot Dan Ovidiu Cojan, doamna Carmen Elena Năstasă, director al Centrului pentru Cultură și Arte și nu în ultimul rând familile noastre care ne susțin necondiționat.

Pornind de la un cântec, am ajuns să adunăm în cei doi ani de zile de când am pornit la drum în acest frumos cvartet, piese pentru un album, ce ne reprezintă în totalitate, ce vorbesc depre locurile minunate ale ținutului Neamțului, despre părinți, dorul românilor plecați departe de țară, despre dragoste, pricesne închinate Maicii Domnului, cea care ne-a acoperit cu harul duhovnicesc.

Dragostea pentru muzica populară ne-a adus împreună într-un minunat proiect ce noi îl numim “Sanzaienele”, “Sanzaienele de la Neamț”. La inițiativa celor trei fete minunate care îmi sunt și eleve în cadrul Școlii Populare de Arte din Piatra Neamț, parte componentă a Centrului pentru Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare”, am realizat acest proiect de suflet și pentru suflete doritoare de frumos, de folclor autentic. Alături de Alice, Alessia și Andreea, am descoperit pe toată durata pregătirilor și repetițiilor noastre, inimile unor fete mature, atât în gândire cât și fapt. Serioase și dornice ca totul să iasă perfect, au realizat că pasiunea implică multă muncă și seriozitate dar, că rezultatele vin atunci când toate aceste aspect sunt bine implementate în caracterul fiecăruia. Ele au devenit mai mature alături de mine iar eu am copilărit alături de ele.

