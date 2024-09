Marți, 16 mai, de la ora 18.00, Sala Eduard Caudella: Recital de pian FLORIAN MITREA

Descris de Martha Argerich drept „un tânăr pianist ieșit din comun”, pianistul româno-britanic Florian Mitrea s-a născut la București, stabilit în Marea Britanie din 2008. Este absolvent și profesor la Academia Regală de Muzică din Londra, este un solist cu multe premii și o carieră internațională de interpret și professor.

Florian Mitrea a fost dublu laureat la competițiile internaționale de pian din Scoția în 2017, Hamamatsu în 2015 și 2014 ARD München. A câștigat la categoria pian a Concursului de muzică Royal Overseas League 2018, iar de atunci cântă în mod regulat în proiectele ROSL Arts. Anterior, Florian a fost câștigătorul unor mari premii la Concursurile internaționale de pian Harbin – China 2018, St Priest 2017 și 2016 James Mottram-Manchester. A fost cel mai mare câștigător la Festivalul Internațional de Pian de la New York din 2018, care a dus și la debutul la Carnegie Hall. El a fost artist selectat Making Music pentru 2019-20 și a fost artist Kirckman Concert Society pentru 2018-19, deținând, de asemenea, un premiu Making Music Philip and Dorothy Green Young Artist pentru 2017-19. În martie 2018, Academia Regală a anunțat că Florian a fost numit Asociat al Academiei Regale de Muzică (ARAM): o onoare acordată foștilor studenți care au contribuit semnificativ la profesia muzicală.

Florian a cântat la Carnegie Hall din New York, în locații din România și în Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Coreea de Sud și Elveția. În Marea Britanie, Florian a cântat în locații precum Bridgewater Hall, Manchester, Usher Hall, Edinburgh și Glasgow Royal Concert Hall; St John’s Smith Square, King’s Place, St. Martin-in-the Fields, St. James’ Piccadilly, Steinway Hall și Draper’s Hall din Londra; Dartington Hall, Bath Abbey și Catedrala St Albans. A cântat cu RSNO din Glasgow, Edinburgh și Aberdeen, Filarmonica din Londra, Filarmonica George Enescu și Orchestra Națională Radio din București și Collegium Musicum Basel, printre alte orchestre de top.

Studiile de pian ale lui Florian au început la București ca elev al Flaviei Moldovan și Gabrielei Enășescu și a continuat la Liceul de Muzică George Enescu. În timp ce studia la RAM cu Diana Ketler, el a obținut BMus-ul cu Onoruri de primă clasă și Premiul Regency pentru realizări notabile. În vara anului 2014, a obținut diploma de Master în arte cu distincție și un DipRAM pentru recitalul final și a primit Premiul de dezvoltare pentru absolvenți cu o studenție deosebită. A deținut bursa post-student Hodgson Memorial la RAM în 2014-2015 și continuă să predea acolo în cadrul departamentului de pian. Florian studiază în prezent cu Boris Petrushansky la Academia Internațională de Pian „Incontri col Maestro” din Imola, Italia.

Florian a beneficiat de participarea la master-class-uri susținute de Leif Ove Andsnes, Angela Brownridge, Epifanio Comis, Imogen Cooper, Pascal Devoyon, Akiko Ebi, Stephen Hough, Stephen Kovacevich, John Lill, Joanna MacGregor, Boris Perushansky, Michael Roll și Dina Yofe. După ce a studiat cu Boris Berman la International Holland Music Sessions în vara anului 2013, Florian a primit o bursă la Yale University – Norfolk Music Festival pentru vara 2014 și s-a bucurat de un coaching intens de la Peter Frankl, Boris Berman, Wey-Yi Yang și Melvin Chen.

Florian rămâne un muzician de cameră activ. Colaborările recente includ concerte cu violoniștii Chloe Hanslip și Thomas Gould și cu Cvartetele de coarde Heath și Skampa, toate la Școala și Festivalul Internațional de Vară Dartington. A debutat la Festivalul Internațional de la Lucerna cu clarinetista Anna Hashimoto. El cântă în mod regulat cu cvintetul de suflători al Annei – The Atea Quintet. Florian organizează propriul său festival de muzică start-up la București, Festivalul Hoinar – un proiect centrat pe educație și pe sprijinirea tinerilor pianiști la începutul dezvoltării lor. Ca parte a acestei serii, a cântat cu soprana Sarah Gabriel și pianista Daria Tudor și a susținut discursuri ilustrative cu profesorul Iain Lane de la St Albans Cathedral Study Centre.

Florian a fost susținut cu generozitate de Fundația Familiei Rațiu și a deținut Bursa Enescu 2010/2011 acordată de Institutul Cultural Român din Londra și Bursa Roy King 2012/2013 la Academie. Studiile sale postuniversitare au fost susținute de Martin Musical Scholarship Fund și Tillett Trust și a fost distins cu Medalia de Argint de către Worshipful Company of Musicians.

Concertele lui Florian au fost difuzate de BBC Radio 3 și Classic FM în Marea Britanie, Radio și Televiziunea din România (SRR și TVR), RTS în Elveția, RTE Lyric în Irlanda, France Musique și Südwestrundfunk (SWR2) și Bayerischer Rundfunk (BR -Klassik) în Germania. Cel de-al doilea CD solo va fi produs de SRR, radiodifuziunea națională din România, care este și principalul partener media al Festivalului Hoinar al lui Florian de la București.

Primul său CD solo, Following the river: music along the Danube a apărut pe 5 ianuarie 2018 la Acousence Classics (ACO-CD 13317). El poate fi găsit pe JPC, Amazon, iTunes și Spotify. Un articol de Cătălin Sava în Republica poate fi găsit pe pagina lui Florian.

In martie 2015 Nimbus Records a lansat un CD cu muzică de camera și pentru orgă de Sir Nicholas Jackson: Florian a acompaniază pe soprana Mary Bevan în Three Hymns și în ciclul de cântece Six Elizabethan Songs (Mary și Florian au interpretat premiera mondială a ciclului la Londra în 2011).