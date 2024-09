Iași, 26 februarie-4 martie: CLASSIX FESTIVAL 2023, o nouă aventură clasică contemporană

Classix Festival 2023, ediția a 4-a, se apropie vertiginos. Între 26 februarie și 4 martie, noua aventură classică contemporană este creată de Asociația Industrii Creative și Showberry, o echipă tânără și profesionistă, plină de entuziasm și cu o valoroasă experiență căpătată în cele trei ediții anterioare de mare succes. Director artistic și co-fondator este pianistul Dragoș Andrei Cantea.

Începând cu data de 26 Februarie vei păși pe tărâmul nostru ce te va delecta timp de 7 zile cu 8 concerte susținute de peste 90 de artiști din 17 țări, 3 paneluri, 68 de masterclasses, instalații multimedia și multe alte evenimente conexe despre care abia așteptăm să vă povestim. Proiecțiile vizuale și designul de lumini transformă cele mai frumoase săli ale Iașului în spații perfecte pentru o adevărată experiență clasică contemporană, ediția de față fiind pusă sub semnul METAMORFOZEI Biletele pentru fiecare concert se vând în trei valuri, deci, dacă găsiți un concert cu stoc epuizat de bilete, stați fără griji, un nou val va veni în curând. Metamorfoza. Un fenomen natural, în deplin echilibru – ca și muzica. Credința și frumusețea naturii își găsesc numitorul comun în armoniile simfonice. Transformarea noastră a început. Spiritul și trupul își regăsesc pacea înălțătoare. 26 februarie 2023 | 19:30 | Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” | acces de la 19:15 Programul concertului: Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1921) Antonio Vivaldi: Cele Patru Anotimpuri (1725) Artiștii concertului:

Hyeyoon Park (GB) – vioară

Vlad Vizireanu (SUA) – dirijor

Orchestra de cameră a Filarmonici de Stat „Moldova” din Iași (RO)

Classix in Focus: 27 februarie, 14:30 | Casa Balș, Sala Eduard Caudella Cum este percepută muzica clasică astăzi? Poate fi profitabilă? Care este rolul instituțiilor de cultură contemporane? Cum ne imaginăm transformarea ei în următorii ani? Acestea sunt întrebările la care ne propunem să găsim răspunsurile, din perspectivele experienței invitaților noștri, la panel-ul despre Viitorul Muzicii Clasice de la Classix in Focus Invitații care ne onorează sunt: Florin Estefan – Manager Opera Națională Română Cluj

Cristina Uruc – Manager Artexim & Festivalul Enescu

Cristian Andriș – Director Artistic Romanian Chamber Orchestra

Dragoș Cantea – pianist, director artistic Classix Festival Moderator: Cătălin Sava Calitatea de hub cultural pe care Classix și-o dorește debutează și în seria Classix in Focus, cu un interludiu concertistic între artiști locali și cei internaționali. Astfel, Grace Jee Eun Oh (pian) și Andrei Pretorian (vioară) vor deschide panel-ul dedicat Viitorului Muzicii Clasice cu partea întâi a primei sonate pentru pian și vioară de Johannes Brahms. Intrarea este liberă, iar discuția se va desfășura în limba română Introspecția susține evoluția sinelui dând frâu liber unei imaginații debordante. Din oaza idilică a armoniilor minimaliste, pătrundem în sălbăticia ritmurilor balcanice. Uităm prejudecățile și ne aventurăm într-un ritual închinat noilor descoperiri. 7 zile de festival, 8 concerte, peste 90 de artiști din 17 țări, 68 de masterclass-uri, panel-uri și dezbateri, instalații multimedia și alte evenimente conexe. 27 februarie 2023 | 19:00 | Casa de Cultură a Studenților, sala „Gaudeamus” | acces de la 18:30 Programul concertului: Andrei Irimia: Selecții din „Nuit Minimaliste” (2019) și „All Strings Attached” (2022) Ivan Trevino: Catching Shadows pentru duo de marimbă (2013) David Mancini: Suită pentru set solo și ansamblu de percuție (1988) Nebojša Jovan Živković: Trio per Uno – partea întâi (1999) Nebojša Jovan Živković: Uneven Souls (1992) Emmanuel Séjourné: Losa pentru vibrafon și marimbă (2002) Edgard Varèse: Ionisation pentru 13 percuționiști (1935) Artiștii concertului:

Andrei Irimia (RO) – pian

Răzvan Păun (RO) – vioară

Thibault Solorzano (FR) – violoncel

Petre Florentin Gîscă (RO) – dirijor

Bucharest Percussion Ensemble

Ansamblul „Alternances” Iași

Romantismul cunoaște multe ipostaze. De la cel german, metamorfozat din eleganță în dramă, la cel rusesc, completat de descoperirea libertății și pasiunii fără cusur. 7 zile de festival, 8 concerte, peste 90 de artiști din 17 țări, 68 de masterclass-uri, panel-uri și dezbateri, instalații multimedia și alte evenimente conexe. 28 februarie 2023 | 19:00 | Palatul Culturii Iași, sala „Henri Coandă” | acces de la 18:45

Programul concertului:

Ludwig van Beethoven: Cvintetul pentru pian și suflători în mi bemol major, op. 16 (1796) Ernst von Dohnányi: Serenadă pentru trio de coarde (1904)

Artiștii concertului:

Ansamblul Esbjerg

Natacha Kudritskaya – pian Ansamblul EsbjergNatacha Kudritskaya – pian Ce vrea contemporaneitatea să insinueze? Că marea muzică s-a transformat. În noi descoperiri, sau în noi experiențe … Asistăm la o aventură melodică plină de aluzii către efecte sonore și iluzii emoționale. 7 zile de festival, 8 concerte, peste 90 de artiști din 17 țări, 68 de masterclass-uri, panel-uri și dezbateri, instalații multimedia și alte evenimente conexe. 1 martie 2023 | 19:00 | Casa de Cultură a Studenților Iași, sala „Gaudeamus” | acces de la 18:45 Programul concertului:

Andrea Tarrodi: Madrigali – Hommage à Barbara Strozzi (2017) pentru flaut, clarinet, pian, percuție, vioară, violă și cello

Peter Bruun: Scrisori către Ocean (2006)

Rohloff Steingrimur: Untitled pentru cvintet de suflători și percuție (2023)

Outi Tarkiainen: “The Way There” pentru cvintet de suflători (2009)

Johannes Brahms: Cvartetul cu pian nr. 1 în sol minor, op. 25 (1861) Artiștii concertului: ESBJERG ENSEMBLE (DK)

Dragoș Cantea (RO) – pian

Hyeyoon Park (GB) – vioară

Cristian Andriș (RO) – violă

Wen-Sinn Yang (CH) – violoncel Classix in Focus Pe 2 martie îi avem ca invitați pe Vincent Henry (Director, Institutul Francez), Anna Nicolau (Coordonator de proiect, Institutul Polonez), Andrei Popov (Director Adjunct, Forumul Cultural Austriac) și Robin Ujfaluši (Director, Centrul Ceh București) la o discuție despre rolul diplomației culturale. Teodor Moga, expert în relații internaționale, va fi moderatorul discuției. Traiectoria dezbaterilor va fi sub forma unor intervenții care vor viza provocările aduse de pandemie și ce transformări temporare sau permanente au adus evenimentele globale din ultimii 2 ani asupra misiunii și/sau a modului în care diplomația culturală se desfășoară. Ingredientele unei metamorfoze mistice includ tradiția și fantezia. Ne pregătim să explorăm comorile muzicale poloneze moștenite, înainte de a ne cufunda în premiera mondială a noului univers sonor creat de Stăpânul Inelelor, imaginat de Martin Romberg. 7 zile de festival, 8 concerte, peste 90 de artiști din 17 țări, 68 de masterclass-uri, panel-uri și dezbateri, instalații multimedia și alte evenimente conexe. 2 martie 2023 | 19:00 | Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași | acces de la 18:45

Programul concertului:

Mieczysław Weinberg: Sonata nr. 4 pentru vioară și pian (1947)

Maria Sławek – vioară

Piotr Sałajczyk – pian

Alfred Schnittke: Rondo-ul felicitărilor pentru vioară și pian (1974)

Maria Sławek – vioară

Piotr Sałajczyk – pian

Witold Lutosławski: Partita pentru vioară și pian (1984)

Maria Sławek – vioară

Piotr Sałajczyk – pian

Martin Romberg (n. 1978): selecții din Tableaux Fantastiques (2008) – prima audiție românească

Grace Jee Eun Oh – pian

Martin Romberg (n. 1978): Elven Songs (2023) – primă audiție absolută

Florent Mourier – pian

Susanna Wolff – soprană Artiștii concertului:

Maria Sławek – vioară

Piotr Sałajczyk – pian

Grace Jee Eun Oh – pian

Susanna Wolff – soprană

Florent Mourier – pian The Past Presents The Future | 3 Martie 2023 | 19:00 | Palatul Culturii Iași Evoluția muzicii cu fiecare epocă a găsit noi moduri de exprimare. Instrumentele s-au transformat, altele noi au apărut, iar câteva veacuri mai târziu exoticul a întâlnit obișnuitul. O suită evolutivă a genurilor muzicale și a publicului acestora. Tu de care aparții? Trecutul prezintă viitorul alături de acești artiști: Sophie Steiner (AU) – harpă, Yoonseok Lee (KOR) – armonică, MoldoDuo: Ștefan Diaconu (RO) – flaut și Radu Rățoi (MD) – acordeon. Programul complet se găsește pe website iar biletele se pot achiziționa online de aici.

Long Story Short | 4 martie 2023 | 16:30 | Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași Un recital de muzică de film care ne poartă prin lumi diverse, de la „Once upon a time in…” a lui Ennio Morricone, până la fantezii pe tema „Harry Potter și Piatra Filozofală” de John Williams. Artiștii concertului sunt: Frank Havøy (NO) – bariton, Gunnar Flagstad (NO) – pian, Dragoș Cantea (RO) – pian, Roberto Salvalaio (IT) – bayan, Laurențiu Busnea (RO) – vioară, Alexandru Timilie (RO) – vioară, Ilinca Sbanțu (RO) – violă, Viorel Călin (RO) – violoncel, Mircea Bârzu (RO) – contrabas Programul complet se găsește pe facebook, iar bilete se pot achiziționa de aici. Imaginarium | 4 martie 2023 | 20:00 | Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași La încheierea festivalului, Metamorfoza vieții cotidiene este încununată de fantezie. Lumea fantasticului ne apropie de viitor, îmbrățișând și învățând din lecțiile trecutului. Filmul, pictura și literatura își dau mâna într-o seară în care transformarea muzicii atinge un nou nivel sincretic – o uniune a artelor plină de entuziasmul unei noi mișcări, încă nedescoperite. Artiștii sunt Sabin Penea (RO) – vioară, Orchestra de Cameră „Sonos Alumni” a UNAGE Iași (RO), Orchestra Națională de Tineret a Moldovei (ONTM) (MD), Martin Romberg (NO) – compozitor în rezidență, Felix Aftene (RO) – artist vizual, Lucian Dan Teodorovici (RO) – scriitor, Paul Pintilie (RO) – compozitor. În rândurile de mai jos îți prezentăm cele trei momente incluse în ultimul concert al acestei ediții. Preludiu la Unison George Enescu (1881 – 1955):

Preludiu la Unison din Suita pentru orchestră nr. 1 în do major, op. 9 (1903)

Orchestra Națională de Tineret a Moldovei & Orchestra de cameră „Sonos Alumni” a UNAGE Iași Prima suită pentru orchestră, dedicată lui Saint-Saëns rămâne şi astăzi o partitură neobişnuită, mai ales datorită primei ei părţi, celebrul Preludiu la unison. El este unic în literatura simfonică universală şi fascinant atât prin conţinutul exprimat, cât şi prin particularităţile tehnice. Nimeni nu s-a mai încumetat să scrie o întreagă mişcare simfonică la unison. Există în istoria muzicii suficiente pasaje la unison (orchestrale, vocal-instrumentale), dar nu un număr atât de mare de măsuri în care instrumentele orchestrei să cânte împreună aceleaşi note. Prin conţinutul său, prin suflul deloc patetic, încărcat de tonuri evocatoare dar şi de dramatism, prin sentimentul de spaţialitate proiectată într-un plan mental ideal, Preludiul la unison este o expresie edificatoare a etosului românesc. Poemata Minora Martin Romberg (n. 1978):

Poemata Minora pentru vioară și orchestră de coarde (2015)

Sabin Penea, solist

Orchestra Națională de Tineret a Moldovei & Orchestra de cameră „Sonos Alumni” a UNAGE Iași Acest concert pentru vioară a avut premiera la Tønsberg, Norvegia, în iunie 2015, sub conducerea lui Lars-Erik ter Jung cu Catharina Chen ca solist, iar în 2016 „Poemata Minora” a fost ales ca lucrarea muzicală a anului de către NOPA. În ton cu tematica serii care fuzionează artele și aduce lumea literaturii alături de lumea muzicii, mișcările concertului sunt toate inspirate de diferite poeme ale scriitorului H.P. Lovecraft. Mustața lui Dali și alte culori Paul Pintilie (n. 1990):

Mustața lui Dali și alte culori (2022)

După Felix Aftene și Lucian Dan Teodorovici

Orchestra Națională de Tineret a Moldovei & Orchestra de cameră „Sonos Alumni” a UNAGE Iași „Când un foarte bun pictor cum este Felix Aftene și un foarte bun scriitor cum este Lucian Dan Teodorovici lasă la o parte tot ce i-ar putea despărți și construiesc împreună o feerie – mi se pare că gestul lor e nu doar o întâmplare frumoasă, ci un adevărat manifest. […] Mustața lui Dalí și alte întâmplări albastre este o carte splendidă, un duet cum nu avem altul, despre puterea artei de a inventa realitatea, de a-i da un sens imaginând-o. Chiar imaginând-o după ce faptele s-au derulat. Un experiment de o frumusețe aparte, care caută să reîntregească unitatea privirii artistice asupra lumii noastre atât de atomizate.” — Bogdan Crețu Proiect inedit în cultura românească, pictoromanul dă naștere unei lumi ficţionale fabuloase, cele 16 picturi realizate de Felix Aftene generînd 16 capitole ale unui roman scris de Lucian Dan Teodorovici. Pictura și literatura se potenţează astfel reciproc în interiorul cărţii, își împrumută una alteia idei, culori, personaje, iar temele mari se construiesc, pendulînd între comic și fantastic, în jurul protagonistului. În lumea acestuia, un pictor pentru care nimic nu-i imposibil, normalitatea funcţionează doar alături de canari vorbitori din Insulele Canare, furnici creatoare de artă, corbi atei, fluturi slab văzători, spiriduși cărora le plac zborurile cu baloane de săpun, sticleţi matematicieni și atîtea alte creaturi spectaculoase, ce pot fi văzute doar de cei care au ochi să le vadă. Urmărind ideea de bază de sincretism între arte, o nouă etapă a proiectului va avea premieră în cadrul concertului Imaginarium din Classix Festival, odată cu alăturarea compozitorului Paul Pintilie. Acesta a creat o suită de 16 tablouri muzicale inspirate atât de imagine, cât și de text, fiecare tablou muzical surprinzând atât starea, cât și „desfășurarea acțiunii” literare și a celei picturale, păstrându-se într-un mod absolut spectaculos ritmurile și tempo-urile ei, muzica devenind astfel parte integrantă a proiectului Mustața lui Dali. Imaginarium are loc pe 4 martie 2023 de la 20:00 la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași. Cu drag,

Echipa Classix Vreau abonament la Classix Raftul Classix la Cărturești În perioada următoare, dacă pășești în universul literar creat cu dichis la Cărturești, vei găsi și un raft destinat iubitorilor de muzică clasică, Raftul Classix. Se găsesc, pe alese, cărți, muzică sau felurite obiecte, care, odată achiziționate aduc cu ele, pe lângă bucuria de a le avea, și o reducere la biletele de la concertele noastre. Doza de inspirație La final, ne luăm o doză de inspirație chiar de la colega noastră, Alexandra, care a oferit un interviu și a vorbit despre provocările, dar mai ales plăcerile care vin la pachet cu munca ei de Financial & Guest Manager la Classix Festival: „M-am apropiat și am descoperit mai mult muzica clasică datorită acestui festival. Ascultarea și înțelegerea muzicii clasice este o experiență de învățare și dezvoltare continuă. Recunosc că nu am avut o înclinație către acest gen până acum, dar interpretarea pe care am întâlnit-o la Classix, mi-a oferit o perspectivă asupra istoriei, culturii și artelor, având în vedere și complexitatea elementelor atât muzicale, cât și vizuale care sunt integrate în concert.” Sperăm că te-am convins și pe tine să faci parte din aventura noastră contemporană.

Doza de inspirație