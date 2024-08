CLASSIC FOR TEENS Festival

Ediția a V-a

Cu susținerea Consiliului Județean Vrancea și

Primăria Municipiului Focșani

Focșani, 02 – 12 septembrie 2024

Un Festival al recordurilor: Focșani devine capitala muzicii clasice pentru tineri: “Classic for Teens este singurul Festival internațional de muzică clasică din România, realizat integral de tineri, pentru tineri”

>>>PROGRAMUL COMPLET<<<

În perioada 2 / 12 septembrie 2024 se va desfășura, la Focșani, a cincea ediție a

Festivalului Internațional “Classic for teens”. Un Festival de muzică clasică unic în felul

său la nivel național. Ediția cu numărul cinci va fi una a recordurilor. Dedicat în special tinerilor, este deschis iubitorilor de muzică de toate vârstele și cuprinde Masterclassuri și concerte gratuite susținute de artiști de prim rang din Europa, Asia și America de Sud. Festivalul, organizat de Asociația PropatriaVOX, beneficiază de susținerea Consiliului Județean Vrancea și a Primăriei Municipiului Focșani.

Directorul artistic al Festivalului este pianista Mara Dobrescu (România / Franța), una din cele mai apreciate pianiste ale scenei internaționale: “Mă simt foarte onorată de misiunea de a fi directoare artistică a Festivalului Classic for Teens! Sper din suflet ca acest Festival să continue să capteze atenția și entuziasmul publicului cât mai tânăr. În fiecare an sunt emoționată să văd din ce în ce mai mulți tineri la concerte și cu atât mai mult, să văd entuziasmul lor la final. Grație cursurilor de măiestrie, artiștii invitați în Festival au ocazia de a remarca noile talente și de a le îndruma cât mai departe pe acest drum lung, dar atât de frumos, al unei cariere muzicale”.

O agendă bogată în evenimente: 15 concerte, 3 expoziții, 4 conferințe, 7 masterclassuri susținute de 100 de artiști din 9 țări: România, Franța, Germania, Italia, Elveția, Ucraina, Venezuela, China și Coreea de Sud. Peste 50 de tineri din întreaga țară s-au înscris la masterclassurile gratuite susținute de maeștri de talie internațională. Un alt record: peste 150 de voluntari, elevi și studenți, sunt implicați în organizare. Sunt programate și evenimente în aer liber, pentru “a doborî barierele culturale și sociale”. După succesul primelor ediții, este reconfirmată participarea onorantă a Orchestrei de Camera a Conservatorului de Muzică “Santa Cecilia” din Roma, cel mai prestigios conservator din Italia și cel mai vechi din Europa. De asemenea, trei muzicieni de excepție, profesori ai prestigiosului Institut, vor susține lecții deschise de măiestrie gratuite pentru tinerii din România și nu numai.

Toate activitățile din cadrul proiectului sunt gratuite, la fel ca și accesul publicului la

concertele și expozițiile pregătire de către organizatori. Activitățile vor fi găzduite de Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”, Teatrul Municipal Focșani, Sala Balada, sălile Liceului Gheorghe Tăttărescu, Biserica Catolică “Sfinții Petru și Pavel” și Galeriile de Artă.

Aflăm mai multe detalii de la organizatori, prin Mioara Moraru, Manager al Festivalului: “Pregătirile sunt în plină desfășurare. La Focșani e deja o atmosferă de entuziasm și așteptare. Cu noua ediție, ne propunem să spargem, la modul demonstrativ barierele culturale, sociale și etnice dintre stiluri muzicale diferite. Dimensiunea muzicală e un fenomen care separă cel mai mult oamenii din punct de vedere social, mai mult chiar decât standing-ul financiar. Prin evenimentele care vor avea loc in aer liber, Ballet Rithm Flash Mob și cu ansamblul de violoncele Placello, venim în întâmpinarea acelui public care încă nu a avut ocazia să se întâlnească până acum cu genuri diferite de muzică. Pregătim un public nou, care în următorii zece ani va umple din nou sălile de concerte și cultivăm preferințe muzicale. Classic for Teens nu este doar un Festival de muzică clasică. Este un simbol al potențialului pe care orașele de provincie îl au în dezvoltarea și promovarea culturii la nivel național și internațional. Focșaniul, prin găzduirea a unui eveniment unic, demonstrează că muzica clasică poate să prospere și să inspire oriunde există dorința de a cultiva frumosul, transformând orașul într-un adevărat centru al excelenței culturale. Classic for Teens, aflat în efervescența creșterii, indiferent de context și obstacole, a reușit să aducă pe scenele instituțiilor de cultură din Focșani titani contemporani ai muzicii clasice. Ei devin, într-o scurtă, dar fructuoasă perioadă de timp, mentori pentru tânăra generație”.

Artiștii care vor urca pe scenă la Focșani constituie o pleiadă de cea mai înaltă calitate, demnă de evenimente desfășurate în capitalele culturale europene. Iată lista lor: Ansamblul cameral de violoncele PlaCello, condus de Răzvan Suma, Ella Bokor (România), Orchestra de Cameră a Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma, Studioul de balet pentru copii și tineret al Operei Naționale București, condus de Magda Rovinescu, pianistele Mara Dobrescu și Dana Ciocârlie (Franța), violonista Gaetane Provoust (Franța), pianistul Cătălin Răducanu (România), violoncelistul Radu Nagy și harpista Miruna Nagy (Germania), Alexandru Chiriac – tenor (România), Teodora Gheorghiu – soprana (Elveția), Da Hyun Kang, soprana (Coreea de Sud) și Wang Shijie, Tenor (China), Ramona Horvath (pian jazz/ Franța), contrabasistul Nicolas Rageau (Franța ) și bateristul Antoine Paganotti (Franța), pianistul Shawn Sebastian (România), contrabasistul Stefano Priori (Italia), pianistul Emanuele Stracchi (Italia), violoniștii Gabriel Croitoru și Simina Croitoru (România), sculptorul Emanuel Chiriac (România), artistul plastic Adriana Bădescu (Italia), Maestrul Roberto Giuliani – Italia, directorul Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma, Lea Pavarini – pianist (Italia), Alexandra Cherciu – compozitor (România), Emanuela Salucci – soprana (Italia).

Obiectivul Festivalului: deschiderea unor noi orizonturi pentru tineri

Classic for Teens a devenit deja un proiect de tradiție în orașul Focșani. Aduce, pentru a cincea oară, o propunere culturală complexă, care deschide noi orizonturi și stimulează interesul publicului tânăr și foarte tânăr pentru cultură, muzică clasică și arte vizuale. Scopul proiectului este de a crea oportunități pentru tineri, de a-i ajuta să dezvolte și să cultive abilitățile artistice și de creștere personală. Un scop care e atins prin participarea la evenimentele artistice de înalt nivel organizate în cadrul Festivalului, atât ca spectatori, cât și ca participanți la masterclassuri. Astfel, peste 50 de tineri muzicieni din diverse colțuri ale țării (Alba Iulia, Tulcea, Constanța, Iași, Brașov, Ploiești, Pitești, Cluj-Napoca și București) s-au înscris la lecțiile de măiestrie organizate.

Parteneriate și voluntariat

În același timp, împreună cu alți actori sociali, Festivalul promovează ideea de voluntariat prin abordări inovatoare și creative. Dovadă este creșterea exponențială a numărului de tineri voluntari în sectorul cultural. “Încă de la prima ediție, Festivalul a avut o creștere exponențială, reflectată prin numărul evenimentelor și artiștilor implicați, prin creșterea numărului de parteneri și colaboratori implicați. Rețeaua instituțională pe care am reușit sa o creăm ne susține an de an în demersul nostru. Am pus Focșaniul nu doar pe harta culturală a României ci și pe harta manifestărilor culturale importante la nivel internațional”, declară organizatorii. Creșterea a fost posibilă și datorită implicării tinerilor voluntari, elevi de la toate liceele Focșaniului și nu numai”.

Zeci de foști elevi și actuali studenți la diferite facultăți din țară sunt entuziasmați să participe la organizarea Festivalului. EI au îmbrățișat proiectul și și l-au asumat, identificându-se cu el, spun organizatorii. “Classic for Teens este singurul festival de muzică clasică din România, realizat integral de tineri, pentru tineri”. Dacă în prima ediție s-au implicat 30 de voluntari, numărul lor a crescut progresiv ajungând la 60 în cea de-a doua ediție și la peste 150 în cea de-a patra. “E un fenomen care ne bucură, ne entuziasmează și ne dă speranța unei schimbări de paradigmă în zona de interes a tinerilor. E vorba de un „spirit de sacrificiu”, un element indispensabil în pregătirea lor pentru provocările din viață. Voluntariatul e un domeniu care nici pentru adulți nu este ușor, iar tinerii noștri arată că au acel curaj necesar, care poate face ca lucrurile să se schimbe”.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Vrancea prin Lg. 350/2005 și este realizat

de Asociația PropatriaVOX cu susținerea autorităților locale din Municipiul Focșani, în colaborare cu Asociația culturală româno-italiană “Propatria” din Roma, Asociația “Pro Contemporania” din București, Liceul de Arte “Gh.Tattarescu”, Teatrul Municipal și Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” din Focșani, Parohia româno-catolică Focșani, Conservatorul de muzică Santa Cecilia din Roma, Ansamblul folcloric „Țara Vrancei”, Universitatea Transilvania-Facultatea de Muzica, Liceul vocațional de muzica “Tudor Ciortea” din Brașov, Colegiul Național Dinu Lipatti, Biblioteca Metropolitană București etc.

Festivalul beneficiază de suportul tehnic al lutierilor de la “Piccolo Maestro SA” din Reghin. Pe durata Festivalului se va organiza și o expoziție cu instrumente cu corzi, deschisă profesorilor si familiilor interesate.

ANEXE: ISTORIA FESTIVALULUI și PROGRAMUL INTEGRAL

