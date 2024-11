Masterclass la „CineCopilăria de Elisabeta Bostan”

Tinerii din Buhuși se pot înscrie la un Masterclass susținut de Izabela Bostan Materialele video vor fi prezentate la festivalul CineCopilăria de Elisabeta Bostan

Organizatorii festivalului CineCopilăria de Elisabeta Bostan anunță Masterclass-ul „1 minut, o poveste!”, susținut de lect. univ. dr. Izabela Bostan (UNATC București).

Proiectul are loc în perioada 28-30 aprilie 2023, la Buhuși, în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului CineCopilăria. Timp de două zile participanții vor lua partea la cursuri teoretice și practice, iar în ultima zi vor fi proiectate pe marele ecran materialele video realizate de aceștia.

Se pot înscrie tinerii din Buhuși și împrejurimi, pasionați de cinematografie și care își doresc să învețe mai multe lucruri despre acest domeniu: modalitatea de a vedea un film și de a concepe o poveste, încadraturile și munca cu un aparat de film, dar și despre cum este să fii în fața și în spatele unei camere de filmat. Participanții au ocazia să asiste și la procesul de montaj final. Înscrierile se pot face pe email, la adresa artisong.iasi@gmail.com. Tinerii se vor bucura și de experiența de a fi actor, dar și de cea de regizor/producător/scenarist/cameraman.

Izabela Bostan: „Aștept elevii și tinerii din Buhuși, dar și din împrejurimile Buhușiului să vină să descopere cum se face un film, un scurtmetraj de un minut, dar și cum să se descurce și să fie eficienți într-un timp foarte scurt, să aibă idei și să înțeleagă ce înseamnă filmul. Este un masterclass foarte binevenit, având în vedere că după toată această experiență vor putea, în viitorul apropiat, la alte ediții de CineCopilăria, să participe la concursul de scurtmetraje care vor rula pe marele ecran de la Buhuși. Eu îi aștept cu drag! Să avem o experiență frumoasă împreună”.

Programul complet al ediției de anul acesta va fi anunțat pe site-ul www.elisabetabostan.ro și pagina de facebook CineCopilăria. Intrarea la eveniment este liberă.

