Inaugurarea Muzeului Mănăstirii Căpriana – „Sf. Ierarh GAVRIIL”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, coordonator al proiectului „Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare transfrontalieră și digitalizare” și partenerul său, Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova, organizează joi, 6 mai 2021, începând ora 9.00, evenimentul de inaugurare a Muzeului „Sf. Ierarh GAVRIIL” de la Mănăstirea Căpriana.

Programul evenimentelor organizate cu acest prilej la Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova va cuprinde o ceremonie religioasă, urmată de vizitarea expoziției

„Valorizarea patrimoniului eclesiastic unic de la Mănăstirea Căpriana”. Cu această ocazie, vor transmite mesaje de salut: ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove;

Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii din România; Lilia Pogolșa, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova; Monica Babuc, Deputat, Parlamentul Republicii Moldova; Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova; Petru Mihalco, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova; Gheorghe Postică, prof. univ. dr. hab.; Lăcrămioara Stratulat, Managerul Complexului Muzeal „Moldova” Iași;, Maria Geba, manager de proiect EnCaMo, Iași. Moderator: Arhimandritul Filaret Cuzmin, Starețul Mănăstirii Căpriana.

Cercetarea arheologică a criptei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, desfășurată în cadrul Proiectului Transfrontalier „Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization” 2SOFT/2.1.76 (EnCaMo), derulat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Mănăstirea Căpriana – Republica Moldova, a permis aducerea la suprafață a unui tezaur unic și valoros pentru patrimoniul cultural universal.

Publicul din România a avut posibilitatea de a admira, în perioada 13 – 21 aprilie 2021, la Palatul Culturii din Iași, artefactele inestimabile, restaurate la Iași, în laboratoarele Centrului de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul CMNM Iași și prezentate în cadrul expoziției temporare „Veșmintele liturgice ale Sfântului Ierarh Gavriil (Bănulescu-Bodoni) salvate prin restaurare-conservare”, înainte ca acestea să devină parte integrantă din expoziția permanentă a muzeului de la Mănăstirea Căpriana.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România și Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova derulează, începând cu data de 05.03.2020, proiectul „Revitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promovarea patrimoniului ecleziastic unic prin cooperare transfrontalieră și digitalizare”, 2SOFT/2.1.76, acronim EnCaMo, cu o durată de 18 luni, finanțat în cadru Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, obiectiv tematic 3, axa prioritară 2.1, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).