Iași, 10 decembrie, Marea mezzosoprană Ruxandra Donose într-o seară memorabilă, la Palatul Culturii

Marea mezzosoprană Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu ne fac cadou un frumos și luminos turneu în acest decembrie, intitulat „Melodie, Dor, Magie”.

Ei aduc în fața publicului românesc nu doar vocea impresionantă a Ruxandrei, dar și dorul pentru locurile natale, într-o seară deosebită, cu un program de o mare varietate și originalitate. Acest turneu promite să fie o călătorie emoționantă, care adună melodii celebre din toate timpurile și colțurile lumii, repertoriul cuprinzând creații în șase limbi diferite, un adevărat festin muzical.

De la muzică barocă, până la pop contemporan, publicul va asculta capodopere ale unor compozitori celebri precum Händel, Schubert, Bellini, dar și piese dragi românilor, semnate de Florin Bogardo sau Marius Țeicu. O combinație de genuri, trecând cu eleganță de la operă la operetă, romanță și muzică pop. Alături de capodoperele clasice se vor afla piese gold, precum „Memory” de Andrew Lloyd Webber sau „Je suis malade” de Lara Fabian, la care se adaugă colinde românești.

Acest turneu este perfect pentru apropierea de magia sărbătorilor și de „acasă”, spune mezzosoprana Ruxandra Donose: „Am o relație foarte, foarte strânsă cu România. Până de curând, i-am avut pe părinții mei foarte dragi pe care i-am vizitat în mod constant. În afară de asta, am o casă la Bran în care ne-am adus copiii la fiecare Crăciun și în toate verile. Acest proiect – Melodie Dor Magie – este unul de suflet pentru mine, îl iubesc foarte mult pentru că mă apropie și mai mult de țara mea și de cei dragi mie și abia aștept să îl duc în cât mai multe orașe. Pentru că muzica…este dor și este magie.” (Ruxandra Donose)

Turneul din România a fost prefațat de trei reprezentații internaționale care s-au bucurat de un mare succes și a emoționat enorm publicul din Viena – 14 octombrie (Bank Austria Salon în cadrul Festivalului Internaţional ProPatria), Paris – 30 noiembrie (Conservatorul Serge Rachmaninoff în cadrul proiectului Turnee de poveste pretutindeni) și Roma – 3 decembrie (Ambasada României în Italia), iar la București pe 4 decembrie a fost organizată o seară de Poveste pe scena Ateneului Român, alături de soprana Teodora Gheorghiu, basul Sorin Coliban și pianistaDiana Ionescu, soprana Leontina Văduva și Cătălin Răducanu, în cadrul proiectului internaţional Turnee de poveste… pretutindeni.

Turneul Național a început la Galaţi pe 5 decembrie, Brașov pe 7 decembrie, continuă la Iași pe 10 decembrie și apoi la Deva (12 decembrie), Bistrița (13 decembrie), iar în 2025 vor ajunge la București, pe 17 februarie, la Ateneul Român.

Program

Georg Friedrich Händel – Lascia ch’io pianga

Franz Schubert – Ständchen

Tiberiu Brediceanu – Bade, pentru ochii tăi

Gabriel Fauré – Après un rêve

Gioacchino Rossini – Canzonetta spagnuola

Vincenzo Bellini – Vaga Luna

Doina Badea – Când eram copii odată

Ruxandra Donose – Colindul Colindelor

Valentin Teodorian – Legănelul lui Isus

Ștefan Hrușcă – Fiul Domnului

Dumitru Georgescu Kiriac – O, ce veste minunată!

Victor Herbert – Art Is Calling for Me

Jean-Jacques Goldman / Céline Dion – S’il suffisait d’aimer

Serge Lama / Alice Dona – Je suis malade

Andrew Lloyd Webber – Memory

Georges Bizet – Habanera

Florin Bogardo – Tu ești primăvara mea

SERGIU TUHUȚIU este un merituos continuator al tradiției școlii pianistice autohtone, având deja o carieră internațională în plină ascensiune.

Este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București (clasele Dana Borşan si Steluţa Radu). Ulterior a absolvit cursurile de master ale Academiei Gheorghe Dima din Cluj și, in paralel, ale Hochschule für Musik und Darstellende Kunste de la Stuttgart, participând și la cursuri de măiestrie susţinute de pianiști celebri precum Daniel Goiți, Pierre Amoyal sau Bruno Canino. De asemenea, a beneficiat de o bursă de studii la Londra, unde a locuit o vreme. Din 2024 este cadru didactic la UNMB.

A colaborat cu orchestre importante din țară și străinătate și cu artişti de renume internațional precum violonistul Sherban Lupu, mezzosoprana Ruxandra Donose sau soprana Nelly Miricioiu, având și propriul proiect, Art Ego, un trio în care evoluează alături de alți doi tineri muzicieni: violoncelista Olga Mănescu și violonistul Sebastian Tegzeșiu.

Printre proiectele sale se numără și cele menite a promova alți tineri artiști, dar și creația unuia dintre cei mai mari pianiști români, Dinu Lipatti.

Daniela Vlad