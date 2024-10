Festivalul de Film Internațional Toamnă la Voroneț, ediția 43

Actrița Anamaria Marinca vine la Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”, ediția XLIII, în calitate de membru al juriului.

Anamaria Marinca este o actriță de teatru și film consacrată în România, actualmente activând în Londra, care a interpretat personaje principale în producții premiate, atât în filme de televiziune cum ar fi „Sex Trafic” (2005), regia David Yates pentru care a obținut premiul BAFTA, cât și în lungmetraje. A debutat pe marile ecrane în drama câștigătoare a Palmierului de aur, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regia Cristian Mungiu, în care interpreteză rolul Otiliei.

Colaborările din lumea filmului includ nume sonore cum ar fi Francis Ford Coppola, Julie Delpy, Hans-Christian Schmid, Sebastian Cordero, David Ayer, Goran Stolevskiși alții.

În cariera sa a migrat, grație talentului exceptional, între filmul de artă și blockbuster. Cele mai recente apariții ale actriței sunt rolurile din „Ghost In The Shell”, „Nico,1988”, „You Won’t Be Alone” , „Housekeeping For Beginners”, filme premiate la mari festivaluri internaționale.

Creatorii care au înscris 2.200 de filme care provin din 112 țări, printre care SUA, Polonia, Franța, Spania, Italia, Canada, Egipt, Iran, China, Germania. India, Portugalia, Marea Britanie, ROMÂNIA, Rusia, Turcia și Cambodgia.

Invitații speciali ai ediției 43 sunt regizorii Copel Moscu, Nae Caranfil, Radu Igazsag, actorul Alături de ei, vin la Gura Humorului și alte personalități marcante ale cinematografiei românești.

Ediția cu numărul 43 a Festivalului Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț” se desfășoară în perioada 28 – 30 septembrie 2023, cu un program bogat: proiecții ale filmelor din competiție, vernisaje ale expozițiilor de fotografie, prezentare de carte, program Gopo, ateliere de bandă desenată pentru copii, dezbatere, proiecții în avanpremieră, proiecții speciale a unor filme consacrate în prezența regizorilor și actorilor din rolurile principale, sesiune Q&A cu participanții la festival.

Programul Festivalului cuprinde patru secţiuni în competiţia oficială: film documentar, film studenţesc, film turistic, digiporamă.

Detalii complete despre Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț" de la Gura Humorului sunt disponibile și pe site-ul Festivalului: www.toamnalavoronet.ro.

