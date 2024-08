Festival de Teatru Tânăr “Ora de Teatru” la Vrancea

Festival de Teatru Tânăr “Ora de Teatru”

28 august / 01 septembrie 2024, este perioada în care lumea teatrului, de la liceeni la profesioniști, se mută în Vrancea, la “Ora de Teatru”.

2024 este ediția la care vă așteptăm atât la Teatrul Municipal Mr. Ghe Pastia Focșani, dar și în Piața Unirii și Parcul Bâlcescu.

Teatrul tânăr va fi prezent la Focșani prin trupele de liceeni Acting Up București, ArtAttack Sibiu, Artwork Iași, Brightside Drama București, Gong Roman, Katharsis Botoșani, Mircea Albulescu Câmpina, Leira Rm.Vâlcea și Thalia Făgăraș.

Juriului acestei ediții a festivalului va fi format din actrița Adriana Trandafir (președintele juriului), regizorul Gheorghe Balint și regizorul Laurențiu Tudor.

Tinerii actori vor lucra în aceste zile alături de profesioniști din lumea teatrului, din diferite teatre și cu diferite experiențe. Lorette Enache, Teodora Bălan, Sorin Francu, Ciprian Nicula, Vlad Basarabescu, Cătălin Vieru, Cătălin Asanache și Laurențiu Tudor le arată cum e drumul către lumea teatrului profesionist.

Partenerii tradiționali de la Autonom continuă alături de noi drumul de promovare a educației nonformale și vor fi prezenți, la Focșani, Adjud, Odobești, Mărășești, Panciu, Movilița, Pufești, Răcoasa, Sihlea și Vidra, cu ateliere de relaționare și inteligență emoțională

Acting Up București este pentru prima dată la “Ora de Teatru” și va fi prezentă cu spectacolul “Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare.Spectacolul este plasat în anii ’80, o epocă cunoscută pentru stilul său distinctiv și muzica energică. Acțiunea se desfășoară în curtea Atenei și o pădure mistică, explorând teme precum dorința, prietenia, gelozia și magia. Personajele navighează prin iubirile și conflictele lor într-un cadru plin de culoare și dinamism, unde realitatea și visul se împletesc în moduri neașteptate. Costume strălucitoare și muzica emblematică adaugă o dimensiune nouă poveștii clasice, capturând esența magică a anilor ’80.

ArtAttack Sibiu vine alături de noi cu spectacolul “Inspectorul Broaștelor” de Victor Eftimiu. Este o comedie satirică, prin intermediul căreia se prezintă drama personajelor în lupta pentru putere. Acțiunea are loc în cabinetul doamnei ministru Georgeta Demetrian, „distinsa noastră fruntașă”, care este determinată să adopte un nou stil de guvernare, fără compromisuri și fără nepotism. Problemele încep să apară odată cu eliberarea postului de Inspector al Broaștelor, când Georgeta va trebui să aleagă între „devotatul partidului” și un specialist în acest domeniu. Lupta pentru acest post va deveni lupta din interiorul ministrei. Ce va alege? Își va încălca principiile? Va intra pe drumul decăderii sau își va urma scopul de a face „o tară nouă”? Toate aceste răspunsuri le veți găsi alături de actorii Trupei ArtAttack. Pregătiți-vă să râdeți cu poftă, să fiți surprinși de un final neașteptat, dar și să înțelegeți cum merg „lucrurile stăpânirii”, spectacolul reușind să demasce prin intermediul râsului realitatea cu care ne confruntăm.

Artwork Iași, alături de Diana Roman, pentru prima dată la “Ora de Teatru” ne spune “Hai să jucăm șotron pe un teren minat”. Spectacolul s-a născut in urma unei cercetări îndelungate. Are la bază mărturiile copiilor supravieţuitori războiului, textul şi scenariul, chiar şi versurile momentelor muzicale fiind construite pe baza unor cărți, filme, scrisori, documentare , analize realizate de “Salvati Copii” şi a statisticilor. Toate acestea au fost pretextul pentru un spectacol de teatru presărat cu umor, sensibilitate, joc, joacă, talent, mişcare scenică, muzică şi multă muncă. Ne dorim ca, prin acest spectacol şi prin intermediul pasiunii noastre, teatrul, mesajele copiilor care au trecut de-a lungul istoriei prin războaie, să fie transmise mai departe. ”Hai să jucăm şotron pe un teren minat“ reprezintă vocile copiilor din război. Ascultaţi-le vocile!

Brightside Drama București este la prima întâlnire cu “Ora de Teatru” și primul pas îl fac cu “Monștri” după Niklas Radstorm. Bazat pe un eveniment real, spectacolul nostru vorbește despre o crimă care s-a petrecut în anul 1993 în orașul Liverpool din Anglia. Robert Thomson și Jon Venables, în vârstă de doar zece ani, au șocat întreaga lume atunci când au torturat, abuzat și omorât un băiețel în vârstă de doar doi ani. Cazul a stârnit multă furie și neliniște în comunitatea britanică. Spectacolul nostru își propune să dezbată unde se oprește umanitatea, cât de mare este influența părinților în rândul copiilor și dacă există cauze ereditare în ceea ce privește comportamentul deviant pe care îl pot avea copiii. Pot fi ei tratați ca niște criminali?

Gong Roman poposește pentru a treia oară la “Ora de Teatru”.cu “O poveste foarte simplă” de Maria Lado. O poveste foarte simplă” se poate complica destul de repede atunci când dragostea dintre un băiat și o fată devine motivul disputei dintre cele două familii. Cu un mesaj adânc ancorat în provocările lumeşti, piesa ne redefineşte spiritul de sacrificiu şi umanitatea adeseori abandonată în tăvălugul existenţei noastre. Uităm valorile și ne rătăcim adesea în lucruri efemere supuşi presiunilor societății și impulsurilor mercantile. Dar oare ce ar spune animalele despre toate aceste lucruri dacă ar putea vorbi? O poveste simplă despre oameni ingenios oglindită prin văzul, inteligența şi inocenţa necuvântătoarelor.

Leira Rm.Vâlcea revine pentru a treia oară alături de noi și ne propune “Ca să ne putem înțelege” după Eugen Ionescu. Spectacolul este o adaptare și dezvoltare a textul lui Eugen Ionescu ”scenă în patru ” cu o inserție imagistică din ”rinocerii” și ”jacques sau supunerea” . așa cum o arată și titlul ales, spectacolul propune o scurtă demonstrație a procesului de comunicare interumană.

Katharsis Botoșani revine alături de“Ora de Teatru” și ne arată că “Dumnezeu s-a născut în exil” de Vintilă Horia. Spectacolul „DUMNEZEU S-A NĂSCUT ÎN EXIL”, adaptare după cartea cu același titlu, scrisă de Vintilă Horia, al unicei trupe de teatru antic din țară, trupa KΆTHARSIS, vă va duce cu 2000 de ani în urmă, în vremea în care poetul latin Publius OVIDIUS Naso, după ce a atins apogeul carierei sale, era admirat de înalta societate a Romei și era bun prieten cu însuși împăratul Augustus, totuși, primește de la acesta edictul că este exilat la Tomis, Constanța noastră de astăzi. Suportă cu mare greutate vestea exilului și perioada petrecută aici, dar are o experiență uluitoare, deoarece este părtaș la cel mai mare miracol al umanității, apariția creștinismului.

Mircea Albulescu Câmpina revine după șase ani alături de noi, într-o nouă formulă și ne propune “Solas”, creație colectivă, „Solas” este o explorare emoționantă și oportună a legăturii umane într-o lume din ce în ce mai deconectată. Această piesă originală pătrunde adânc în viețile locuitorilor unui orășel, fiecare luptându-se cu propriile poveri și nesiguranțe, dar neștiind de puterea transformatoare a sprijinului și încrederii reciproce.

Thalia Făgăraș ne aduce la prima întâlnire cu festivalul un text scris de optzeci și șapte de ani, “Deșteapta Pământului” de Victor Ioan Popa, dar care este la fel de actual. Ne arată că toate sunt orânduite și acuma, la fel ca atunci când a fost scris.

Trupa de Teatru Protha se va alătura celor nouă trupe din festival și va prezenta în calitate de organizatori spectacolul “Povestea regelui suparat pe clovn” de Matei Vișniec, în regia lui Cătălin Eduard Sfîrloagă. Protha ne duce în regatul Alandala. Îl cunoaștem!? Sigur vom spune că nu am ajuns acolo niciodată. Dar sigur trăim în acesta și ne convingem când vedem că deciziile se iau doar in prezenta clovnului, regulile castelului sunt scrise pe șorțul bucătăresei, iar execuțiile sunt transformate in baluri cu confetti.

Teatrul domină întâlnirea neconvențională cu “Ora de Teatru” și aduce la întâlnirea cu dumneavoastră de la tinerii care deja însemnă ceva în teatrul românesc la personalitățile cu care suntem împreună de ani buni la teatru.

Actorii de la FunnyArt sunt cei pe care îi veți găsi de miercuri până duminică în Parcul Bălcescu sau Piața Unirii. Oamenii pe picioroange, statuile vivante și cele levitante vor face parte din cotidianul dumneavoastră la acest sfârșit de lună de vară și vor aduce acel altceva la noi acasă.

Teatrul Tineretului Piatra Neamț aduce la ora noastră, la Focșani, două montări savuroase și efervescente, în regia Adei Milea.

“Visătorul”, după Ian McEwan, ne duce într-o lume în care suntem învăţaţi de mici că trebuie să fim mereu „numărul 1“, că trebuie să respectăm regulile rutinei zilnice, un copil îndrăzneşte să îmbogăţească această realitate cu vise năstruşnice, cu personaje fabuloase şi întâmplări neaşteptate. În aventurile sale fantastice, zecile de păpuşi ale surorii sale mai mici iau în stăpânire spaţiul casei, iar motanul bătrân al familiei are ascuns în blană un fermoar fermecat, prin care se deschide o altă lume. Un spectacol – concert, în care orice sunet poate deveni muzică, iar visele devin la fel de importante ca faptele reale.

“Amintiri”, după Ion Creangă, încearcă să rezoneze cu Creangă cel vechi în lumea de azi, cu posibile amintiri ale unor posibili spectatori și cu puținele amintiri ale copiilor de azi.

Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte “George Enescu” Iași va fi prezentă pe scena din Focșani cu trei spectacole. “CORD”, în regia Andreei J. Darie și Octavian Jighirgiu, este un spectacol cu o teatralitate aparte, cu o poveste universală și atemporală, cu o estetică plasată undeva între cotidian și suprareal, având ca protagoniști niște marginali aflați la granița dintre râs și plâns: clovnii. Acest spectacol în care umanitatea se manifestă prin joc, machiaj, costum și nas roșu, pune un semn de egalitate între indivizi, anulând granițele între etnii, rase, naționalități, religii, categorii sociale, orientări sexuale, convingeri politice, vârste sau apartenențe la categorii defavorizate. Spectacol este, prin excelență, unul interactiv, spectatorii devenind în răstimpuri actori sau, poate, chiar clovni. CORD încurajează publicul să-și evalueze abordarea față de viață, de schimbările climatice sau de capacitatea noastră de a fi restabili ordinea și echilibrul

.SIN/SEEN este un spectacol de dans contemporan și artă performativă ce examinează armonizarea corpului uman și transparența sa în contextul unei transfigurări culturale postumane. Dansul, ca formă de artă, reprezintă expresia profundă a emoțiilor și a poveștilor personale, oferind individului o cale unică de a se conecta atât cu sine, cât și cu ceilalți. Prin mișcare, ritm și grație, dansul trece dincolo de limitele limbajului verbal, devenind o manifestare universală a creativității și a identității. Fiecare pas, fiecare gest, exprimă o parte din esența dansatorului, făcând din dans o artă care îmbină tehnica cu libertatea personală, transformând experiențele interioare în spectacole vizuale captivante. Acest experiment artistic este esențial pentru a capta atenția și pentru a provoca o nouă reflecție asupra dilemei privind locul fiecăruia în comunitate și poziționarea individului în raport cu arta.

„Experiment” este un spectacol de coregrafie care își propune să exploreze limitele mișcării și expresiei corporale, sub coordonarea profesorului Lorette Enache. Un concept realizat de Dragoș Sabaiduc, acest proiect aduce în prim-plan o distribuție formată din Georgiana Dimitrescu, Gabriel Scalschi și Dragoș Sabaiduc, care împreună reinterpretează ideea de dans ca formă de experiment artistic.

„Echoes of the Feminine”, în regia lui Laurențiu Tudor, este un spectacol ce aduce în scenă fragmente din piesele shakespeariene „Richard al III-lea”, „Coriolan” și “Macbeth”. Spectacolul îmbină teatrul cu dansul, iar în coregrafiile semnate de Camelia Neagoe sunt înglobate mesaje în limbajul semnelor. Publicul neauzitor poate distinge în scenele de dans mesaje care se transformă în cuvânt rostit mai târziu, în piesă. Perspectivele sunt diferite, în funcţie de planurile accesibile fiecărui tip de spectator.

Muzica și teatrul împreună la “Ora de Teatru” prin spectacolul “Variațiuni la invențiuni Reloaded”. O expresie teatrală inedită în peisajul artistic autohton adusă de doi actori tineri și talentați, Petre Ancuța și Emilian Mârnea.

“Wanted”, textul si regia: Massimiliano Nugnes, ne pune în fața oglinzii și ne arată că nu putem privi dincolo de lucruri. Preocupat de propriile gânduri, frici și ambiții, omul uită să fie om. Dar cum în orice poveste există și rău și bine, cineva va îndrepta lucrurile.

“Eroii din povești” e momentul întâlnirii cu Marian Râlea și Trupa Abracadabra și a drumului nostru împreună de Magi în lumea minunată a poveștilor. La urma drumului pe care îl vom face împreună vom spune și noi, ca și Magi, “Eu pot. Eu sunt Magician.”.

“Râsul în grup” va fi la Focșani. Costel Pătrășcan va aduce buna dispoziție într-un spectacol de caricatură comentată.

Andrei Oțetaru este tânărul care se joacă cu focul pe stradă. Este pentru prima dată la Focșani și ne arată cum se combină focul, cu teatrul, cu jongleriile. “The Oțet Light and Fire Show” este pentru tine la Focșani.

“Suntem_oameni” încheie festivalul și aduce muzica bună în festival. Patru prieteni, patru voci, patru instrumentiști vor fi alături de noi și ne vor oferi o seară minunată. Vor fi din nou acel altceva, de anul acesta.

Vino alături de noi și bucură-te de fiecare clipă petrecută împreună.

Parteneri si sponsori

Finanțator: Consiliul Județean Vrancea

Organizator: Asociația Protha Panciu.

Partener Principal: Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte “George Enescu” Iași, Primăria Focșani, Teatrul Municipal “Mr. Ghe. Pastia” Focșani.

Sponsori: Mobilitate – Grupul Autonom; Drum lung – Vexio; Rikora; Moșia Panciu; Paco SuperMarket; Râureni; Valentino Resorts; Robutex; Kristall Hotel; Big Market; Laguna Resort; Grădina cu Camelii.

Parteneri : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Casa de Cultură “Mihai Eminescu” Panciu, Casa de Cultură Odobești, Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani, Colegiul Național “Emil Botta” Adjud, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Panciu, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărășești, Liceul „Simion Mehedinți” Vidra, Școala Gimnazială Movilița, Școala Gimnazială Pufești, Școala Gimnazială Răcoasa și Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra.

Parteneri media: Radio Dada, Focus FM, Ziarul de Vrancea, Jurnalul de Vrancea, Vrancea24, Monitorul de Vrancea, Liternet, Iqads, Actualitatea Vrânceană, Ediție de Vrancea, VranceaTravel, 5Focșani și ÎnVrancea.

Informațiile cu privire la desfășurarea proiectului sunt disponibile pe site-ul festivalului https://www.festivaluloradeteatru.com, pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/oradeteatru sau pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/fest.oradeteatru.

Contact: asociatiaprotha@yahoo.ro.