Ziua Culturii Naționale: La Bacău, provocare inedită – Eminescu, în registrul pop

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 09:37

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie

Biblioteca Județeană „C.Sturdza” Bacău ne invită în culisele vieții eminesciene cu accent pe corespondența sa.

Mesajul echipei de la bibliotecă:

Marcăm Ziua Culturii Naționale și cei 176 de ani de la nașterea poetului național printr-un dialog menit a pune în lumină aspecte mai puțin cunoscute din biografia și opera lui Mihai Eminescu.

Invitat special va fi conferențiar universitar doctor Nina Corcinschi, directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Autoarea volumelor „Poezie și publicistică. Interferenţa limbajelor” (2008), „Arcul voltaic. Textul ca realitate (i)mediată” (2016), „Cărțile care mă iubesc” (2016), „Narațiuni ale erosului” (2019) și „Realitatea ca hologramă” (2022), Nina Corcinschi este una dintre vocile cele mai puternice din critica literară contemporană de peste Prut, impunându-se prin finețea analizelor și prin tăria verdictelor exprimate.

Cu Nina Corcinschi vom discuta despre culisele vieții eminesciene și despre modul cum corespondența sa a generat, în ultimele decenii, abordări alternative, cum sunt reprezentările ficționale propuse de Florina Ilis sau de Florin Chirculescu în romanele care îl au pe Eminescu protagonist. Altfel spus, despre un Eminescu pop, desprins din clișeele didactice și critice.

Ne vor ajuta în acest demers liceenii de la C.N. „Vasile Alecsandri” și C.N.P. „Ștefan cel Mare”, membri ai clubului de lectură „Nosce te ipsum”, care, sub îndrumarea doamnelor profesoare Călina Stroe și Lăcrămioara Solomon, ne vor împărtăși modul cum îl văd tinerii pe Eminescu. O vor face într-un mod inedit, împletind lectura creației eminesciene cu artele plastice. Lucrările lor vor fi transformate într-un album original de artista Carmen Prefac.

Adrian Jicu, managerul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

 

