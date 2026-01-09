Traditional Chinese Medicine Cultural Day, la U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași, cu prilejul împlinirii a 146 de ani de la înființare

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a sărbătorit, în perioada 8–13 decembrie 2025, 146 de ani de la înființare, printr-un program aniversar care a reunit conferințe științifice și culturale, lansări de carte, expoziții, simpozioane și evenimente dedicate comunității academice.

Una dintre manifestările din programul aniversar s-a intitulat Ziua Culturală a Medicinei Tradiționale Chineze („Traditional Chinese Medicine Cultural Day”) și s-a desfășurat în ziua de sâmbătă, 13 decembrie 2025, în intervalul 14:00–16:30, în incinta Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa”, Strada Gh. Săulescu, Nr. 4. A fost o după-amiază dedicată întâlnirii cu tradiția, echilibrul și rafinamentul Medicinei Tradiționale Chineze.

Înaintea deschiderii manifestării, am invitat la dialog pe studenta Doina Zavtoni, anul V, de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, cea care în luna decembrie a anului trecut s-a întors din China, acolo unde a a fost cu o bursă de trei luni. Doina Zavtoni ne conturează, prin cuvânt, o imagine a experienței pe care a avut-o atât în mediul academic din China, cât și în societatea chineză.

La acest eveniment, am avut prilejul să stau de vorbă și cu studenta Beatrice Ștefania Drăgan, studentă în anul V la Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, cea care ne povestește despre experiența pe care a avut pe parcursul a trei luni de zile în mediul academic din Wuhan, China, dar și în Societatea chineză; mai aflăm amănunte concrete și despre momentul când s-a produs apropierea Șetfaniei atât de medicina tradițională chineză, cât și de cultura chineză.

În cele ce urmează, difuzăm un interviu cu doamna doctor Valy Ilieș, cea care în programul evenimentului de zilele trecute împreună cu echipa domniei sale de la Valmedica (Centru de Medicină Alternativă din 2006, Iași) a prezentat o demonstrație de Qi Gong.

Aflăm detalii atât despre cele amintite, cât și despre dialogul intercultural ilustrat în manifestarea de zilele trecute; aparoape de final, doamna doctor Valy Ilieș, pentru fiecare dintre Dumneavoastră, prieteni ai Radio Iași, în contextul subiectelor prezentate în dialogul nostru, are un mesaj.

Dragi prieteni, la manifestarea de zilele trecute am stat de vorbă și cu doamna profesor univeristar emerit, doctor în Filologie, Anca Colibaba, președinte executiv al Fundației EuroEd din Iași. Doamna profesor ne creionează o imagine a manifestării, eveniment în care Fundația EuroEd este implicată atât cu elevii de la Clasa Confucius (clasă înființată încă din anul 2014), cât și cu dascălii care predau limba chineză în programa școlară a unităților de învățământ din cadrul EuroEd.

La eveniment, am avut prilejul să stau de vorbă și cu medicul rezident Alexandra Bujor, ce care a participat la prima mobilitate studențească în China; în cele ce urmează, Alexandra Bujor ne povestește despre experiența pe care a trăit-o în mediul academic din China, dar ne vorbește și despre manifestarea de zilele trecute – Ziua Culturală a Medicinei Tradiționale Chineze – temă a ediției de astăzi a emisiunii Dialog intercultural.

Asupra manifestării pe care am prezentat-o în ediția de azi a emisunii noastre revenim și într-o ediție viitoare, atunci când difuzăm un interviu domnul Chen Gong, directorul chinez al Institutului „Confucius” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin câteva proverbe chinezești despre înțelepciune, despre muncă: „Înainte de a fi dragon, trebuie să suferi ca o furnică”; „Medicina poate vindeca numai boli vindecabile”; „Limba rezistă pentru că este moale; Dinții se rup pentru că sunt duri”.

