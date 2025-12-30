Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:20

Stimați prieteni, deschidem emisiunea de astăzi printr-un colind interpretat de către regretatul preot Radu Bogdan Diaconu, preot misionar la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Pentru că am amintit de părintele Radu, astăzi, la zi de mare sărbătoare, din arhiva Radio Iași, ascultăm un interviu cu Domnia Sa.

Părintele Radu, înainte de a pleca „din lumea cu dor în cea fără de dor” la o întâlnire de după una din sfintele liturghii, ne-a povestit despre viața și minunile Sfântului Vasile cel Mare; știm cu toții că astăzi este „pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei”.

Imediat după ce prezentăm subiectul pe care l-am amintit, facem oprire în orașul Târgu Ocna, județul Bacău.

Primul popas în orașul Târgu Ocna, îl facem în incinta Căminului Cultural „Ion Talianu”. În incinta acestuia atât despre actul cultural, cât și despre împletirea dintre istorie, credință cu tradițiile strămoșești stăm de vorbă cu edilul șef al orașului Cristian Aurelian Ciubotaru și cu muzeograf Alin Radu, istoric.

Alte două voci pe care le ascultăm sunt ale domnului profesor Vasile Gîtu, președinte al Asociației Cultural Folclorice „Datini trotușene” și elevei Ana Medeea Anton, clasa a VIII-a; pe cei doi interlocutori i-am întâlnit chiar în incinta Primăriei orașului Târgu Ocna, fiind pregătiți a colinda pe membrii administrației locale.

Spre finalul emisiunii, revenim la dialogul cu domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, primar al orașului Târgu Ocna, Bacău, cel care ne oferă amănunte concrete atât despre manifestările culturale organizate pe parcursul unui an calendaristic în orașul căruia îi administrează treburile, cât și despre Ediția a XVIII-a a Festivalului de datini și tradiții din ziua de 31 decembrie 2025.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 1 IANUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Iulian LÂNĂ