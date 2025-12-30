Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Tradiții – împletire a credinței cu datinile înaintașilor, la zi de mare sărbătoare – temă a emisiunii Tradiții de joi, 1 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:20

Stimați prieteni, deschidem emisiunea de astăzi printr-un colind interpretat de către regretatul preot Radu Bogdan Diaconu, preot misionar la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Pentru că am amintit de părintele Radu, astăzi, la zi de mare sărbătoare, din arhiva Radio Iași, ascultăm un interviu cu Domnia Sa.

Părintele Radu, înainte de a pleca „din lumea cu dor în cea fără de dor” la o întâlnire de după una din sfintele liturghii, ne-a povestit despre viața și minunile Sfântului Vasile cel Mare; știm cu toții că astăzi este „pomenirea celui între sfinţi părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei”.

Imediat după ce prezentăm subiectul pe care l-am amintit, facem oprire în orașul Târgu Ocna, județul Bacău.

Primul popas în orașul Târgu Ocna, îl facem în incinta Căminului Cultural „Ion Talianu”. În incinta acestuia atât despre actul cultural, cât și despre împletirea dintre istorie, credință cu tradițiile strămoșești stăm de vorbă cu edilul șef al orașului Cristian Aurelian Ciubotaru și cu muzeograf Alin Radu, istoric. 

Alte două voci pe care le ascultăm sunt ale domnului profesor Vasile Gîtu, președinte al Asociației Cultural Folclorice „Datini trotușene” și elevei Ana Medeea Anton, clasa a VIII-a; pe cei doi interlocutori i-am întâlnit chiar în incinta Primăriei orașului Târgu Ocna, fiind pregătiți a colinda pe membrii administrației locale.

Spre finalul emisiunii, revenim la dialogul cu domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, primar al orașului Târgu Ocna, Bacău, cel care ne oferă amănunte concrete atât despre manifestările culturale organizate pe parcursul unui an calendaristic în orașul căruia îi administrează treburile, cât și despre Ediția a XVIII-a a Festivalului de datini și tradiții din ziua de 31 decembrie 2025.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 1 IANUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Iulian LÂNĂ

Etichete:
Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
Emisiuni luni, 29 decembrie 2025, 13:53

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.

La structura tradițională a instituției a fost adăugat nivelul de învățământ preșcolar (grădinița), continuat apoi, în mod firesc, cu...

Bilanț 2025 și ambiții de viitor, la cumpăna dintre ani, pentru Liceul UAIC. Maria Ursache, director al Liceului UAIC cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.12.2025.
(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni vineri, 26 decembrie 2025, 09:43

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, la aniversarea a o sută de ani de la naşterea lui André Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000), Biblioteca Centrală...

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban
Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.
Emisiuni miercuri, 24 decembrie 2025, 13:50

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.

Vă oferim prilejul întâlnirii cu Nicolae Damian, edilul șef al comunei vrîncene Pufești, astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025, în intervalul...

Bilanț și planuri de viitor la cumpăna dintre ani la Pufești, Vrancea. Edilul șef Nicolae Damian cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.12.2025.
27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 18:04

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical

Cu o carieră de aproape 7 decenii și 90 de ani de viață, „franțuzoaica de la Iași” ne umple inimile de încântare cu prezența ei tonică,...

27 dec 2025, 18.03-20.00 La mulți ani marii mezzosoprane Viorica Cortez, la Univers Muzical
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 13:30

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.

Felul în care ne alegem porțiile poate fi cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare. Sărbătorile pot fi astfel extrem de...

Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 10:05

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, județul Suceava, doi...

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 09:55

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de...

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 18:48

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași a devenit, la începutul lunii decembrie, gazda unui proiect inedit care îmbină lectura...

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”