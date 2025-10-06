Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, proiect al Asociației Pro Roma – subiect al emisiunii Viața Romilor de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

La invitația doamnei Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma, zilele trecute am ajuns în Comunitatea Romilor din comuna Lungani, județul Iași.

Am făcut popas în incinta Școlii Profesionale din Lungani, acolo unde reprezentanții au prezentat tinerilor romi din comună proiectul Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră. Despre proiect, aflăm mai multe amănunte spre finalul postării, temă care ne este prezentată de către doamna Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma din târgul Iașului.

Până a sta de vorbă cu domnul Cojocea Iordache, primul interlocutor al ediției, director al Școlii Profesionale Lungani, creionăm o imagine a comunei.

Comuna Lungani se află situată în partea de sud-vest a județului Iași, învecinându-se la est cu Podu Iloaiei, la vest cu Brăești, la nord cu Bălțați, iar la sud cu județul Neamț și comuna Sinești.

Primele date despre asezare apar în timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1431), atunci când pe harta Moldovei apare un sat cu denumirea Norotești, localitate desemnată de un hrisov domnesc, după numele proprietarului satelor. În anul 1490, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, boieroaica Noroteasca își vinde proprietatea boierului Lungu, care strămută satul de pe vechiul loc pe locul actual, schimbând și denumirea în Lungani, după numele său, date istorice pe care le găsim pe siteul Primăriei Lungani.

Întâi de toate, invităm la dialog pe domnul Iordache Cojocea, director al Școlii Profesionale Lungani, cel care ne prezintă situația actului educațional din comună; comunicarea dintre reprezentanții școlii și părinții elevilor de etnie romă din comună, un alt subiect al dialogului.

Cojocea Iordache ne vorbește și despre plusurile și minusurile pe care le putem vedea în Comunitatea Romă din comuna Lungani; ocupațiile romilor din comună, o altă temă despre care aflăm amănunte.

Interviul integral cu directorul Școlii Profeisonale Lungani, îl puteți urmări în emisiunea Viața Romilor de astăzi, de pe undele Radio Iași, începând cu ora 20 și 30 de minute.

În contextul prezentării proiectului Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, prezentare efectuată zilele trecute în incinta Școlii Profesionale Lungani, de către reprezentanții Asociației Pro Roma din Iași, am invitat la dialog și pe doamna Paula Munteanu, profesor de limba și literatura română. Ascultăm o opinie despre utilitatea proiectului Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră.

Ultimul interlocutor al emisiunii este doamna Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma din târgul Iașului. Margareta Herțanu ne prezintă proiectul Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, cu accent pe obiectivele acestuia; mai aflăm amănunte și despre comunicarea dintre reprezentanții Asociației Pro Roma și cei ai actului educațional și administrativ din comuna Lungani, parteneri de încredere în foarte multe proiecte ale Asociației Pro Roma.

Referitor la cele prezentate, conchidem: Harnicul găsește totdeauna de lucru; Hărnicia este cea mai de preț comoară a omului.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Viața Romilor.

