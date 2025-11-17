Reporterul Incubator, Eduard Iacob în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 08:58

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.

Statisticile europene spun că România este statul membru al Uniunii care are ponderea cea mai redusă de cititori.

Numărul acestora a scăzut constant în ultimii ani, tot mai puține persoane fiind interesate de lectură.

Reporterul Incubator, Eduard Iacob a stat de vorbă cu oamenii, încercând să afle ce anume îi împiedică să citească mai des: