Recomandări pentru pelerini, de la părintele Emanuel Buta, la începutul pelerinajului Sfintei Parascheva
Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 11:04
Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 11:04
Școala Gimnazială„ Ion Simionescu” din Iași demonstrează, încă o dată, că viziunea, implicarea și capacitatea de a accesa fonduri...
Lăsați dragostea să vorbească! Cuplurile sunt invitate la întâlnirea cu armonia! Irina Rusu, psihoterapeut în terapia sistemică de familie...
Este arta contemporană o etapă pe cale să fie consumată, odată cu valorile pe care le promovează? Un dialog, pe această temă, la „Oameni...
Pe o suprafaţă relativ restrânsă, comparativ cu alte masive, Ceahlăul oferă drumeţului o varietate spectaculoasă de privelişti neasemuite...
Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025: proiecte noi, proiectii speciale și întâlniri necesare cu...
Cauți contextul în care să-ți dezvolți abilitățile de leadership, lucru în echipă și colaborare necesare unui student? Fundația Leaders te...
La invitația doamnei Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma, zilele trecute am ajuns în Comunitatea Romilor din comuna Lungani,...
La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la...