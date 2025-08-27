Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Puls Juridic: Ordinul de protecție. În ce condiții se poate acorda?

Puls Juridic: Ordinul de protecție. În ce condiții se poate acorda?

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 09:31


Durata ordinului de protecție provizoriu poate fi prelungită, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție, potrivit unor noi modificări legislative. Despre Legea ”România fără violență”, dar și cum se obține un ordin de protecție discutăm în rubrica de astăzi cu doamna Claudia Dumitrache, avocat în Baroul Iași.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri  de la 14.40,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.

Etichete:
Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic
Emisiuni duminică, 24 august 2025, 13:17

Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic

În următoarea perioadă, în Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos va fi implementat proiectul Sistemul agroecologic tradițional de...

Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic
#InfoEconomic: Paul Butnariu, președintele CCI Iași, despre concluziile breviarului economic al județului: în ultimul an, „consistentă a fost creșterea din domeniul comerțului, ceea ce înseamnă că au fost bani în piață”
Emisiuni vineri, 22 august 2025, 17:28

#InfoEconomic: Paul Butnariu, președintele CCI Iași, despre concluziile breviarului economic al județului: în ultimul an, „consistentă a fost creșterea din domeniul comerțului, ceea ce înseamnă că au fost bani în piață”

Cifra de afaceri a companiilor care au sediul social în județul Iași a crescut, din 2023 până în 2024, cu zece procente, asta, deși numărul...

#InfoEconomic: Paul Butnariu, președintele CCI Iași, despre concluziile breviarului economic al județului: în ultimul an, „consistentă a fost creșterea din domeniul comerțului, ceea ce înseamnă că au fost bani în piață”
Armenii din Roman – spirit și identitate – prin vocea medicului Emanuel Nazaretian – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni vineri, 22 august 2025, 10:54

Armenii din Roman – spirit și identitate – prin vocea medicului Emanuel Nazaretian – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, facem popas acasă la armenii din Municipiul Roman, județul Neamț. Stăm de vorbă cu...

Armenii din Roman – spirit și identitate – prin vocea medicului Emanuel Nazaretian – teme ale emisiunii Dialog intercultural de vineri, 22 AUGUST 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)
Emisiuni vineri, 22 august 2025, 09:49

Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)

După trei ani în care Ucraina a rezistat în fața invaziei rusești, cu sacrificii imense, cei mai importanți lideri ai lumii caută soluții...

Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)
Emisiuni joi, 21 august 2025, 12:44

Valentin Zahorneanu, profesor ieșean, pasionat de caligrafie: „studiul în acest domeniu înseamnă să pot împărtăși celorlalți din experiența mea, reprezintă o sursă de inspirație și de motivație și, bineînțeles, constituie un mijloc de relaxare.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Caligrafia, dacă e să încercăm o definiție, înseamnă scrierea de mână într-un mod estetic și care  prezintă o anumită eleganță....

Valentin Zahorneanu, profesor ieșean, pasionat de caligrafie: „studiul în acest domeniu înseamnă să pot împărtăși celorlalți din experiența mea, reprezintă o sursă de inspirație și de motivație și, bineînțeles, constituie un mijloc de relaxare.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni joi, 21 august 2025, 10:17

Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași. Concret, poposim în incinta Muzeului...

Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 20 august 2025, 10:54

Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Ofertele de vizitare, de explorare a naturii, invitațiile în cheie turistică pentru zona Moldovei nu ar trebui ignorate. Ba dimpotrivă, e încă...

Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni miercuri, 20 august 2025, 06:54

Puls Juridic: Furia la adolescenți

Frustrare, nepăsare, lipsa voinței, anxietate sau furie sunt câteva dintre stările prin care trec adolescenții. Despre cum îi putem ajuta pe...

Puls Juridic: Furia la adolescenți