Puls Juridic: Ordinul de protecție. În ce condiții se poate acorda?

Durata ordinului de protecție provizoriu poate fi prelungită, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție, potrivit unor noi modificări legislative. Despre Legea ”România fără violență”, dar și cum se obține un ordin de protecție discutăm în rubrica de astăzi cu doamna Claudia Dumitrache, avocat în Baroul Iași.

