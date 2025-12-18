Popești, Iași: concertul extraordinar de Crăciun „Vis de iarnă” – temă a emisiunii Tradiții de joi, 18 DECEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 08:33

În ziua de duminică, 14 decembrie 2025, începând cu ora 14, în incinta Așezământului Cultural Popești, județul Iași, am participat la Concertul extraordinar de Crăciun „Vis de iarnă”, manifestare care a avut în centrul atenției membrii Cenaclului literar „Vânare de gând”, grup coordonat de către domnul profesor de limba engleză Ionuț Alupoae, scriitor.

Concret, în ediția de astăzi ascultăm de la domnul profesor atât povestea grupului amintit, cât și amănunte despre programul – colinde, poezii – prezentat de către membrii cenaclului în ziua de duminică 14 decembrie 2025, în incinta Așezământului Cultural din Popești.

Cu prilejul sărbătorii de zilele trecute, am intervievat mai multe personalități ale locului de la oameni implicați în actul amdinistrativ al comunei până la oameni responsabili de actul cultural din Popești și nu numai (preot Vasile Matcovici, parohia „Sf. Ilie” Popești; viceprimar Gabriela Alupoaie; primar al comunei Popești – Vasile Lupu; Oleg Spînu, reprezentant al Asociației „Dreptul Basarabiei” și președinte al Cenaclului Literar Ia¢și Scrie din Iași; scriitorul Liviu Apetroaie).

Toți aceștia sunt dedicați păstrării, conservării și promovării mărcilor specifice comunei Popești, Iași și au participat la buna organizare a manifestării care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii Tradiții.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am menționat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 18 DECEMBRIE 2025), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: prof. Ionuț ALUPOAE