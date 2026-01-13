ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava. Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 09:55

Omul care aduce vestea

ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava

Mesajul organizatorilor:

„Casa de Poezie Light of ink / Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava & Teatrul Studențesc “Fabulinus” / Casa de Cultură a Studenților Suceava vă invită joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00, la evenimentul ON AIR III, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în aula Colegiul Național “Petru Rareș” (Mun. Suceava, Strada Mihai Viteazul 24).

Evenimentul cultural cuprinde: 11:00-11:30 / Lectură performativă Casa de Poezie: L.ink Poetry Open, cu Antonia Mihăilescu, Maria Crudu, Adela Șulea, Amalia Blumenfeld, Vlad Berariu, Tudor Skowronski; 11:30-12:30 / Spectacol-lectură Teatrul Studențesc Fabulinus: Papiloma Student Party, de Alina Pietrăreanu, regia Cosmin Panaite, cu Anna-Renata Dulgher, Gabriela Opria, Ioana Stempel
Organizator: Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink.”

Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan:

