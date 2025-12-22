Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:03
Înainte de Crăciun, celebrăm unicitatea și autenticitatea!
Armonie, stare de bine și frumusețe, româncele apelează la operații estetice.
Care este cheia unei transformări autentice? Ce înseamnă o consultație estetică? Cum se construiește un plan eficient și ce conține acesta? Întrebări la care specialistul ne-a răspuns cu sinceritate și deschidere.
Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.