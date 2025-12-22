Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:03


Înainte de Crăciun, celebrăm unicitatea și autenticitatea!

Armonie, stare de bine și frumusețe, româncele apelează la operații estetice.

Care este cheia unei transformări autentice? Ce înseamnă o consultație estetică? Cum se construiește un plan eficient și ce conține acesta? Întrebări la care specialistul ne-a răspuns cu sinceritate și deschidere.

Avertizări privind lepra! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.12.2025.
𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢: 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞ț𝐢𝐞, 𝐜â𝐧𝐝...

#StareaEducației (INTERVIU) Rodica Leontieș, inspector general ISJ Iași: ”Nu au existat plecări masive din sistem, în urma aplicării legii 141/2025. Rezultatele slabe la matematică, în special în mediul rural, sunt cauzate și de faptul că elevii au devenit ceva mai superficiali.”
Sistemul educațional din țara noastră a traversat o perioadă tumultoasă, odată cu aplicarea legii 141, care a adus majorări ale normelor...

Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Omul care aduce vestea: Tradițiile noastre merg mai departe! Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, autenticitate și spirit...

Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Ceata Colindătorilor de la Horpaz la Radio România Iași Marcel Toader, președintele Asociației Horpaz – Atitudine Civică, în matinal cu...

(INTERVIU) Mariana Mihăilă, la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (18.12.2025)

Mariana Mihăilă este o artistă foarte îndrăgită în Republica Moldova. Pe parcursul anilor 2001-2004 a studiat la liceului teoretic „Petru...

Reuniunea alaiurilor de iarnă de la Miroslava (rdp.). Ozana Dram, managerul Centrului Județean al Culturii Tradiționale Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.12.2025.

Comuna ieșeană Miroslava a găzduit recent o reuniune a alaiurilor de iarnă foarte spectaculoasă. Vă oferim prilejul întâlnirii cu membri ai...

Gimnastică Ritmică pe podium. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Gimnastică Ritmică pe podium! Prof. Constantin Radu – Clubul de gimnastică Corrado, Andreea Verdeș – Clubul de gimnastică Corrado,...

Reporterii Incubator au colindat în matinalul de la Radio Iași

Reporterii Incubator, Aurora Șarig și Eduard Iacob alături de Raluca Cebere, Maria Nedelcu și Andreea Drîlea au colindat în matinalul de la...

