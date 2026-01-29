ITI „Țara de Sus” – un exemplu de cooperare teritorială și de utilizare inteligentă a fondurilor europene. Vasile Asandei, director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 29.01.2026.

În perioada 26–28 ianuarie 2026, domnul Vasile Asandei, în calitatea sa de director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est a avut plăcerea să conducă o delegație din Republica Moldova compusă din experți, absolvenți ai Programului de formare în măsurarea intensității digitale a IMM-urilor, într-o vizită de studiu la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est din Piatra-Neamț, România, instituție fondatoare a Digital Innovation Zone – European Digital Innovation Hub.

Această vizită a contribuit direct la pregătirea operațională a experților European Digital Innovation Hub of Moldova, care vor sprijini IMM-urile din Republica Moldova în evaluarea maturității digitale și în definirea foilor de parcurs pentru transformare digitală, în conformitate cu bunele practici europene.

Parteneriatul cu ADR Nord-Est și Digital Innovation Zone este esențial pentru a construi un ecosistem solid de suport pentru digitalizarea IMM-urilor din Republica Moldova și pentru a livra servicii EDIH la standarde europene.

Această activitate a fost posibilă grație Proiectului „Digital Maturity in Innovative Regions” care este implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Elveției (Swiss Cooperation in Moldova) și al Helvetas Moldova, prin Proiectul OPTIM.

Recent, s-a desfășurat prezentarea Strategiei de Dezvoltare Teritorială Sustenabilă și Integrată a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Investiții Teritoriale Integrate ITI „Țara de Sus”, un demers ambițios care reunește 125 de unități administrativ-teritoriale din județele Botoșani, Iași și Suceava și care vizează dezvoltarea unei microregiuni cu peste 770.000 de locuitori.

Ceea ce își propune Investiții Teritoriale Integrate ITI „Țara de Sus” este, fără îndoială, un lucru bun.

Strategia este bine structurată și construită pe piloni relevanți pentru dezvoltarea socială, economică și teritorială.

Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Est a susținut acest proces de-a lungul timpului, atât prin expertiza oferită cât și prin sprijin și ghidaj acordat punctual pentru elaborarea strategiei.

În același timp, experiența ne arată clar că o strategie bună, oricât de bine scrisă, nu este suficientă.

Pentru ca Investiții Teritoriale Integrate ITI „Țara de Sus” să devină cu adevărat funcțional și să livreze rezultate concrete pentru oameni, este esențial să existe trei elemente împreună: o strategie coerentă, o guvernanță clară și eficientă, capabilă să ia decizii corecte și oameni bine pregătiți, specializați, care să poată implementa proiectele finanțate prin acest mecanism.

Fără aceste condiții, riscul este ca potențialul să rămână doar pe hârtie.

Este un motiv de bucurie deschiderea și implicarea autorităților locale, a reprezentanților Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a partenerilor regionali, precum și angajamentul exprimat de liderii județeni.

Investiții Teritoriale Integrate ITI „Țara de Sus” are șansa reală de a deveni un exemplu de cooperare teritorială și de utilizare inteligentă a fondurilor europene.

Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Est rămâne un partener exigent, dar loial, cu un obiectiv clar ca această inițiativă să funcționeze și să producă schimbare reală în viața comunităților.

Perseverența dlui Trufin Lucian – manager de Proiect Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară ADI – Investiții Teritoriale Integrate ITI „Țara de Sus” și leadershipul dlui Valeriu Iftime – președinte al Consiliului Județean Botoșani, sunt o bună garanție ca lucrurile acestea să se întâmple!

Vasile Asandei, este invitat, în calitatea sa de director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est, astăzi, joi, 29 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Vasile Asandei, director general al Agenției Regionale de Dezvoltare Nord-Est.