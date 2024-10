InfoEconomic: Eddy Hilițanu, manager de proiecte pentru consilierea tinerilor: ”noi îi încurajăm să se îndrepte către problemele comunității; tiparul nou de afaceri n-ar trebui să se concentreze doar spre profit, cât și spre ce nevoie rezolvi în comunitate”

În luna octombrie 2021, din numărul total al persoanelor juridice ce figurau în Registrul Comerțului, categoria de vârstă de până în 29 de ani era reprezentată de 8,19%, iar procentul maxim de 29,4% se regăsea în dreptul categoriei de vârstă 40-49 de ani.

Următorul în clasament era sectorul 30-39 de ani, care reprezenta 25,4% urmat de categoria antreprenorilor cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani, care reprezenta puțin peste 20 de procente.

Un număr ceva mai mic era reprezentat de persoanele de peste 60 de ani, având un procent de aproape 17%, cifră care totuși este dublă față de cea a tinerilor de până în 29 de ani.

Astfel, se poate trage concluzia că deschiderea de drum antreprenorial vine odată cu experiența de viață, tinerii fiind categoria cel mai puțin reprezentată într-un astfel de raport.

Plecând de la aceste date, la #InfoEconomic, Horia Daraban a discutat cu Eddy Hilițanu, președinte al Asociației Hessa din Iași, manager al mai multor inițiative ce vizează orientarea în carieră, dar și încurajarea, consilierea tinerilor la început de drum antreprenorial.

Interlocutorul a oferit informații despre provocările cu care se confruntă tinerii pe drumul antreprenoriatului, una dintre ele fiind acumularea de informații în domeniul financiar-contabil. Un alt element este legat de planul de afaceri, care trebuie să fie cât mai realist.

Legat de avantajele pe care le aduce antreprenoriatul pentru tineri unul dintre ele este și acela legat de scăderea ratei șomajului, în fapt, una dintre premisele de la care s-a plecat în desfășurarea unui proiect internațional: HubLab, cu evenimente ce au avut loc la Iași.

Unul din răspunsurile date de Edyy Hilițanu are valențele unui sfat pentru tinerii antreprenori: ”Începeți! Ăsta ar fi primul lucru, dar calculat, faceți-vă un plan financiar cam cât ar costa, dublați bugetul și împărțiți la jumătate profitul pe care îl estimați, astfel încât să fie cât mai conservator și să te bucuri mult mai tare de reușită decât dacă n-ar ieși. ”

Horia Daraban: Care sunt motivele care alimentează o astfel de statistică? Sunt sigur că aveți discuții cu tineri și pot fi găsite justificări.

Eddy Hilițanu: Prima dată, cred că este partea de vârstă. E acumularea de experiență la începutul vârstei. Până în 29 de ani, acumulezi să vezi pe ce drum o iei. Recomandarea care se de în piață, să spun așa, este să lucrezi puțin în domeniu și apoi să vezi pe ce zonă vrei să deschizi o afacere. Mulți tineri poate vor să-și deschidă o afacere, dar nu au informații legate de numere. Chiar recent, într-o sesiune de cauching cu un astfel de tânăr, are deschisă o firmă, doar că nu știe exact cum funcționează contabilitatea, care e partea legală, cum să facă contractul. Acum, cu e-factura, l-a zăpăcit cu totul și a întâmpinat foarte multe probleme, care, cumva, îl descurajează, să zic așa. Tot acest cumul de informații vine când deschizi o firmă, fiindcă nimeni nu ți le spune la început, doar le afli pe parcurs, când greșești.

Horia Daraban: Se întâmplă acest fenomen al reprezentării mai subțiri a tinerilor în antreprenoriat doar în România sau, din discuțiile pe care le aveți, se întâmplă și în alte state? Este o regulă?

Eddy Hilițanu: Nu cred că este o regulă, chiar din contră. Uniunea Europeană susține inițiativele tinerilor, este un program Erasmus+ pentru antreprenori prin care, dacă ești în primii trei ani de afacere, poți să te duci să-ți cauți un mentor în altă țară europeană pe banii Uniunii Europene, să înveți cum să faci acea afacere în domeniul tău și să te întorci acasă și să implementezi. Sunt undeva la 500 euro pe lună, nu foarte mult, dar suficient cât să dea acolo în impuls. Pe de altă parte, din discuțiile pe care le-am avut acum două săptămâni, când am avut un proiect internațional cu mai multe țări, România stă chiar destul de bine la încurajarea tinerilor și la acordarea fondurilor naționale, să zic așa, pentru a începe întreprinderi; de exemplu, prin ”Start up nation”, care dă până la 40 000 euro, în timp ce alte țări am văzut că era undeva la 10000, 15000 euro, deci nu atât de mult.

Nu știu dacă-s aceleași condiții cu minimum doi angajați, dar pe partea de sumă, noi stăm mult mai bine ca venit de începere, să zic așa. Foarte mulți se îndreaptă spre domeniul digital, digital marketing, design, web design, branding, zona asta care le oferă libertate de mișcare. Asta am văzut în rândul tinerilor. Acum, nu vor neapărat o afacere care să-i țină pe loc, să-i țină blocați, ci doresc o afacere care să le permită mișcarea. Dacă vor luna viitoare să-și schimbe orașul din care lucrează, să poată să facă acest lucru.

Horia Daraban: Ce trebuie să aibă de partea sa un tânăr ca să pornească pe acest drum al antreprenoriatului?

Eddy Hilițanu: Ar trebui să știe măcar minimul financiar, cum funcționează taxele, pe ce se duc taxele, cum îți calculează. La un SRL, de exemplu, dau 16% pe profit și am terminat. Nu, stai că după, dacă vrei să scoți banii, 8% dividende, din ăia 8% dividende, plătești taxele la stat. Și tot așa. Și se duc ca un bulgăre de zăpadă taxele, într-un final. Deci, o primă resursă, să zic, ar fi minimul de cunoștințe financiare, măcar cum funcționează taxele. După care, pe partea de lege, minimul, cum pregătești contractul, ce e un contract, ca să-ți asiguri o siguranță. Chiar dacă faci afacerea și faci cu oameni, te încrezi în ei, nu știi niciodată dacă cel cu care colaborezi e bun platnic sau rău platnic.

Horia Daraban: Apropo, legat de portretul robot al tânărului antreprenor, din această descriere face parte acea nebunie specifică vârstei, atitudinea deschisă și predispoziția către risc sau, dimpotrivă, este vorba despre o atitudine rațională?

Eddy Hilițanu: Cred că sunt deschiși spre risc. De exemplu, în proiectul HubLab, pe care l-am avut acum două săptămâni, cu șase țări, în cadrul Erasmus+, au fost opt echipe internaționale. Fiecare echipă era formată de către un membru din fiecare țară. Deci am avut opt idei de afaceri ce au fost prezentate în Iași la un eveniment de pitching. Și pe partea asta cu cifrele, rațional în gândire, era o companie la care trebuia să plătești abonament ca să-ți spună ce abonament ai uitat să plătești și garanta ”return of investment” de 100%, în trei luni. Practic, dacă ar funcționa așa idei de afacere, toată lumea ar fi foarte bogată și ar avea milionul de euro într-un an. Toată lumea, cel puțin la vârsta asta 20-25de ani, se uită, și ăsta e un alt fenomen pe TikTok și văd pe acei 0,5%, nici măcar 1% din tineri, care au reușit, au succes, au bani și se gândesc că pot să fie la fel. Și atunci își imaginează același tipar: ”ok, dacă o iau pe drumul lui și îmi deschid o firmă de marketing, o să ajung și eu milionar ca el; o să merg prin Dubai, o să-mi fac toate nebuniile”. Nu e chiar așa, fiindcă el a fost excepția. Pe lângă el, sunt alți sute de mii de tineri care n-au același noroc, să zic, sau aceeași reușită.

Cel puțin în practica noastră, noi încurajăm pe tineri să caute către problemele comunității. Tiparul nou de afaceri, să zic așa, n-ar trebui să se concentreze doar spre ce vinzi, spre profit, cât și ce nevoie rezolvi în comunitate. Astfel, dacă e nevoie în comunitate, cerere mare, tu poți să reușești ca întreprindere, dacă nu-i nevoie de tine acolo, degeaba încerci să te bagi.

Horia Daraban: Spuneam despre antreprenoriat și tineri, care sunt avantajele pe care le aduce un astfel de demers antreprenorial pentru un tânăr?

Eddy Hilițanu: Desigur, în viziunea tinerilor este vorba, în principal, despre a face profit, de a reuși cu ideea respectivă. Dar dincolo de aceasta, aici depinde de persoană și persoană, nu neapărat doar în rândul tinerilor. Depinde de viziunea din spate. Profitul, asta e definiția întreprinderii, dar sunt mulți care vor să schimbe perspectiva, să schimbe modul în care se lucrează, să schimbe regulile jocului, să spun așa, față de cum erau setate până acuma.

Horia Daraban: Pentru că pomeneați despre HubLab, o inițiativă a Asociației Hessa cu finanțare europeană prin programul Erasmus+. Proiectul a plecat de la ideea ratei șomajului și reducerea ei.

Eddy Hilițanu: În 2023, am început să scriem proiectul și toată inițiativa și fix la acest lucru ne-am uitat: de ce rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare România față de media europeană. De aici a plecat problema și am pus contextul. Am zis că vrem să scădem această rată prin inițierea tinerilor în antreprenoriat, astfel încât să creeze noi locuri de muncă sau noi întreprinderi. Iar întrebarea ”de ce e așa de mare rata șomajului tinerilor în România în sine?”, cred că vine de la sistemul nostru ca societate: stăm cu părinții, avem acest sistem familial și avem susținerea părinților până terminăm facultatea, masterul. Asta înseamnă 25, 26 de ani și nu ne gândim să ne găsim un loc de muncă din moment ce suntem susținuți de familie. De aici apare și această rată a șomajului în rândul tinerilor destul de crescută.

Horia Daraban: Participare internațională, ați spus la un moment dat și, în acest sens, țări cu o rată a șomajului crescută, dar și țări care au rezultate mai bune.

Eddy Hilițanu: Da, am căutat să facem un echilibru, cei care au o rată crescută și cei care au rată scăzută, să vedem care sunt diferențele, de ce la ei scăzut la noi nu. Aici includ România, Grecia și Cipru, care au același sistem de susținere. Pe de altă parte, Polonia n-are aceleași valori familiale, să zic așa. Tânărul, odată plecat de acasă spre facultate, la universitate, începe să se susțină singur și atunci, automat, rata șomajului în rândul tinerilor scade.

Horia Daraban: Cu siguranță, o multitudine de idei de afaceri antreprenoriale acolo, în cadrul proiectului.

Eddy Hilițanu: Da, au fost opt idei de afaceri. Am avut trei antreprenori în juriu, astfel încât să le oferim o simulare cât mai reală. Zece zile i-am pregătit în zona asta ce înseamnă afacere, cum să facă pitching. În ziua a unsprezecea, au prezentat în fața juriului, în Iași, la Zbor Hub, și top trei idei de afaceri ce au câștigat concursul de pitcing. Au fost două idei în zona de educație și una în zona de sport. Pe locul trei a fost educația în realitate virtuală, o aplicație în care poți să înveți materiile de la școală, dar interactiv, astfel încât să înveți mai ușor. Pe locul doi a fost cea de pe sport, în care au creat un parc de baschet, dar terenul de joc era făcut din trambuline. O idee destul de inovativă, iar prima, tot în zona de educație, a fost o școală online în care să le explice materiile care sunt predate la școală, un fel de platformă de meditații, dar mult mai ieftină decât să plătești unu la unu cu un profesor.

Horia Daraban: Aceste idei au orizont deschis în ideea punerii în practică, realizări lor?

Eddy Hilițanu: Da, exact, de asta au fost și alese. Au fost cele mai cu picioarele pe pământ, cele mai bine calculate din punct de vedere financiar, asta au spus jurații, și cele care aveau cea mai mare rată de succes, dacă ar primi mâine finanțare, să poată să pornească și chiar să aibă rentabilitate.

Horia Daraban: Impresii, concluzii din partea dumneavoastră, a celor care ați organizat evenimentul legat de tineri și atitudinea lor față de ideea de afaceri, de antreprenoriat?

Eddy Hilițanu: Da, la început erau puțin sceptici. Erau tineri de 16-17 ani, care, poate, au interacționat pentru prima dată cu antreprenoriatul, cu domeniul ăsta și nu știau exact ce înseamnă. După ce au început să afle și au văzut tot parcursul, au înțeles că, la final, ceea ce creează e a lor și se pot mândri cu acest rezultat, au început să depună efort, iar, la final, a fost rezultat fantastic, și-au schimbat atitudinea, au legat prietenii, au înțeles mult mai bine sistemul economic, având în vedere că erau echipe internaționale. Au trebuit să înțeleagă în care țară din Uniunea Europeană ar putea să înceapă și au învățat cum să facă analize pe această zonă ca să aleagă cea mai bună locație pentru afacerea lor, pentru că unii operau online, alții operau fizic și atunci și-a ales fiecare câte o țară.

Horia Daraban: Ce mai urmează, plecând de la acest proiect? Mai aveți și alte inițiative, acțiuni în ideea întâlnirii tânărului cu antreprenoriatul?

Eddy Hilițanu: Da, este un alt proiect pe antreprenoriat social. Unim tinerii cu antreprenori sociali din Iași ca să înțeleagă care-i principala diferență între antreprenorii sociali și antreprenorii clasici, de ce cei sociali aleg să nu-și păstreze profitul, ci să-l reinvestească în comunitate. Care e motivația din spate și chiar acum lucrăm la acest lucru, încercăm să unim tineri din Iași cu minimum cinci antreprenori sociali care să spună din nebunia lor de ce se luptă cu valul.

Horia Daraban: În ideea a ceea ce ați spus până acum, un sfat pentru tinerii care doresc să pornească pe drumul antreprenorial.

Eddy Hilițanu: Începeți! Ăsta ar fi primul lucru, dar calculat, faceți-vă un plan financiar cam cât ar costa, dublați bugetul și împărțiți la jumătate profitul pe care îl estimați, astfel încât să fie cât mai conservator și să te bucuri mult mai tare de reușită decât dacă n-ar ieși.

Varianta audio a interviului: