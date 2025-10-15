Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Începe Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Începe Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, ediția a XIX-a. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:27


În perioada 17-19 octombrie 2025, Iașul este gazda celei de-a XIX-a ediții a Festivalului de Teatru „Aurel Luca”, eveniment organizat de Casa de Cultură a Studenților Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidaritații Sociale.

Ediția din acest an se va desfășura sub auspiciul aniversării a 47 de ani de la înființarea Teatrului Ludic, al cărui inițiator a fost Aurel Luca.

Festivalul propune abordări diferite ale fenomenului teatral – de la montări clasice, la puneri în scenă curajoase, de la teatrul absurdului la teatrul nonverbal – toate reunite sub semnul calității și al pasiunii pentru teatru și se va desfășura în Casa de Cultură a Studenților din Iași. Spectacolele poartă mesaje puternice și transmit emoție, creionând un portret al fenomenului teatral tânăr, un fenomen viu, aflat în continuă schimbare.

Regizorul Andrei Ciobanu, directorul Festivalului de Teatru ”Aurel Luca” cu detalii în matinalul de la Radio România Iași: 

Programul Festivalului:

Vineri 17 octombrie

17.30 – sala Aurel Luca
Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, trupa XE – „În lumea fantastică a poeziei”, regia Ana Hegyi

18.00 – sala Aurel Luca
Palatul Copiilor Iași, „So Trupa” – „Orasul dintre lumi”, regia Ana Hegyi și Andrei Mineață

19.00 – sala Aurel Luca
CCS Iași, Teatrul Studențesc Ludic – „Te iubesc sau mă iubești?!”, regia Andrei Ciobanu

Sâmbătă 18 octombrie

15.30 – sala Gaudeamus
Trupa de Teatru Gong Roman – „Aripi și Rădăcini”, regia Cătălina Bostan

16.30 – sala Aurel Luca
CCS Iași, Teatrul Studențesc Ludic- „Ursul”, de A P Cehov (premieră spectacol lectură), regia Andrei Ciobanu

17.00 – sala Gaudeamus
CCS Galați, Teatrul Studențesc De ce ficatul? – „Bună seara Domnule Caragiale”, colaj de I L Caragiale, regia Gabriel Lovin

18.00 – sala Aurel Luca
CCS Brașov, Trupa de Teatru Studențesc Bacteria H – „Vineri 13”, adaptare după Jean-Pierre Martinez, regia George Lucian Ciobanu

19.00 – sala Gaudeamus
CCS Cluj-Napoca, Trupa de Teatru Studențesc Imago – „Almost Maine” adaptare după John Cariani, regia Melania Aștilean

