Împletirea tradițiilor cu sfânta biserică în volumul Noi două, de Maria Loghin și Elena Sârghe – temă a emisiunii Tradiții de joi, 30 OCTOMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:39

În ziua de duminică, 12 octombrie 2025, începând cu ora 12, în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași, mai exact în incinta Complexului Istoric „Adormirea Maicii Domnului”, am participat la prezentarea cărții Noi Două, carte semnată de către Maria Loghin și Elena Sârghe, invitate ale ediției de astăzi a emisiunii Tradiții. Maria Loghin și Elena Sârghe ne spun povestea volumului de față, poezie și proză, carte încărcată de trăirile de altădată ale oamenilor din ținuturile în care facem popas, trăiri în care este reflectată cultura populară românească.

În deschiderea emisiunii, stăm de vorbă cu preotul paroh Dan Turcu, parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Hândreşti, comuna Oţeleni, județul Iași.

Un alt invitat al ediției de astăzi a emisiunii Tradiții este scriitorul Emilian Marcu, cel care ne vorbește despre cartea Noi Două, Editura PIM, Iași, 2025, dar ne și recită din creația sa două poeme, poezii în care sunt reflectate mărcile identitare ale satului autentic.

În programul evenimentului au fost și câteva momente artistice susținute de către: Viorica Mazuric, coordonator al Ansamblului Folcloric „Sălcioară” din Ungheni, Republica Moldova; Petronela Pînzariu, interpretă de muzică populară; Nicolae Pitz, muzică folk.

Întâi de toate, stăm de vorbă cu preotul paroh Dan Turcu, parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Hândreşti, comuna Oţeleni, județul Iași, cel care-și exprimă o părere despre poezia și proza celor două autoare suprinse în volumul care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Cartea cântă „vrednicia strămoșilor”; împletirea dintre tradiție și sfânta biserică este frumos reflectată în volumul de față, subiecte despre care ne vorbește interlocutorul nostru.

În următoarele minute, invităm la dialog pe doamna Maria Loghin, unul din cei doi autori ai volumului – NOI DOUĂ; Maria Loghin ne spune povestea volumului de față, cu accent pe subiectele suprinse în paginile acestuia; mai tot ceea ce este reflectat în cartea de față a fost trăit de către înaintașii interlocutorului nostru; poveștile înaintașilor sunt descrise, cu pasiune, pricepere și multă răbdare, în cartea de față, povești încărcate de tragediile celei de-a doua conflagrații mondiale.

Maria Loghin ne vorbește și despre trăirile din sufletul domniei sale, trăiri prilejuite de evenimentul de zilele trecute; respectul pentru locurile natale, o altă temă a dialogului.

Cu o zi înainte de lansarea cărții Noi Două, Maria Loghin a împlinit o frumoasă vârstă, prilej de a-i transmite un sincer și călduros – La mulți ani.

Volumul a fost prezentat de către scriitorul Emilian Marcu, născut și el într-un frumos sat din ținutul Iașului, sat pe care-l suprinde în versurile din creația sa.

Pentru că manifestarea care constituie subiectul ediției a fost organizată de către reprezentanții Ligii Scriitorilor Mușatini, Emilian Marcu are cuvinte de apreciere pentru reprezentanții acestui frumos grup de scriitori din ținuturile unde astăzi facem popas.

Dragi prieteni, până a reveni la dialogul cu scriitorul Emilian Marcu, vă propun să ascultați poemul Ctitor de biserică, poem din cartea Clipa de înveșnicire, de Emilian Marcu, volum care a văzut lumina tiparului în anul 2022 la Editura Doxologia din Iași.

Revenim la dialogul cu scriitorul Emilian Marcu, cel care la manifestarea de zilele trecute a prezentat cartea Noi Două, poezie și proză, volum semnat de către surorile Maria Loghin și Elena Sârghe; pe Elena Sârghe, aproape finalul postării, în contextul sărbătorii de zilele trecute, o invităm la dialog.

În cele ce urmează, poetul Emilian Marcu ne vorbește despre cele două poeme Ctitor de biserică și Împărătescul drum, poeme recitate cu prilejul manifestării de zilele trecute din Hândrești, Iași, poeme care ne trimit cu inima și sufletul acasă, acasă la noi, acolo unde totul a fost, este și va fi unic, acolo unde ne sunt străbunicii, bunicii, părinții, acolo unde este identitatea noastră.

Emilian Marcu ne amintește că în această perioadă vede lumina tiparului un nou volum de versuri – Țărâna din noi – amintindu-ne și câteva dintre subiectele surprinse în poemele acestuia; aproape de final, pentru fiecare dintre noi, poetul Emilian Marcu are un mesaj.

Imediat după ce difuzăm interviul cu Emilian Marcu, dialog în care sunt suprinse subiectele pe care le-am prezentat, ascultăm poemul Împărătescul drum.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Elena Sârghe, cea care alături de sora sa – Maria Loghin – au semnat volumul Noi Două (PIM, Iași, 2025).

Elena Sârghe se arată impresionată de scrierile surorii, scrieri reflectate în volumul de față, amintindu-ne și de contribuția sa în paginile cărții; Elena Sârghe ne recită poezia care dă titlul cărții, pentru ca imediat să ne recite și Etern în cetatea eternă, poem dedicat poetul Mihai Eminescu; aproape de final, Elena Sârghe ne spune cum îi vede pe înaintași, „cei care au dus în nemurire cuvântul românesc”, râmând „piatră de temelie pentru fiecare dinre noi”.

Cartea a văzut lumina tiparului anul acesta la Editura PIM din Iași, cu o prefață semnată de către doamna profesor Rodica Danu, prefață din care conchidem: „Și, pentru că frumusețile ni se deschid pe un parcurs de cale, voi începe cu două nume simple, curate, purtătoare de datini și credințe în neamul nostru românesc, MARIA și ELENA, pentru că ele izvorăsc din istoria credinței creștine și sunt nume sfinte în marea carte sacră, Biblia, după care ne călăuzim crezul și dragostea pentru divinitate”.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio România Iași (pe toate frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), joi, 30 OCTOMBRIE 2025, imediat după ora 21… până la ora 22, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Titi NECHITA