Riscurile de securitate la Marea Neagră, pe fondul tot mai deselor atacuri cu drone asupra navelor civile

Publicat de andreeadaraban, 23 octombrie 2026, 05:59



Marea Neagră devine un punct tot mai sensibil pe harta securității europene. Atacurile cu drone asupra unor nave civile din apropierea coastelor României și Bulgariei, readuc în atenție riscurile la adresa transportului maritim și importanța consolidării securității în regiune.

Cât de expuse sunt România și Bulgaria în fața acestor amenințări și ce înseamnă această escaladare pentru securitatea flancului estic al Alianței? Ar putea atacurile asupra transporturilor de cereale să provoace o nouă criză alimentară la nivel mondial? Ce rol poate avea Uniunea Europeană și cât de eficient poate răspunde NATO acestor provocări?

Discutăm în emisiunea Imperativ, din 23 octombrie, despre tensiunile din Marea Neagră, riscurile pentru România și perspectivele de securitate regională.

Invitata colegei noastre, Andreea Daraban, este Iulia Joja, profesor conferențiar la Universitatea Georgetown din Statele Unite și cercetător la Middle East Institute, prezentă la Iași, la ”Invest în Iași Forum”, forum economic româno-american.