EGK-ul propagandei rusești și fragilitatea României în flancul estic al NATO

Publicat de Lucian Bălănuţă, 18 septembrie 2025, 07:41


Dronele rusești care tulbură cerul Poloniei și României și rețelele de influență care ajung pe banca acuzaților la București sunt două capitole ale aceleiași cărți – manualul războiului hibrid.

În această ediție a emisiunii Imperativ luăm pulsul frontului invizibil, acolo unde atacurile urmăresc o invazie a minților cu narațiuni, manipulări și frici colective.

Vom discuta despre modul în care propaganda rusească modelează percepții, testează limite și vulnerabilizează democrațiile, dar și despre cum răspunde NATO la provocările tot mai complexe din flancul estic.

Invitații emisiunii sunt jurnalistul de investigații Victor Ilie și conferențiarul universitar Teodor Moga, de la Centrul de Studii Europene al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Realizator: Lucian Bălănuță

