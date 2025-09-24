Ascultă Radio România Iași Live
(II) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:27

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la ediția a VI-a. Conferința s-a intitulat Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul academic și cultural al Iașului, s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iași și Societatea de Medici și Naturaliști Iași.

Conferința a reunit istorici, arheologi, filologi și muzeografi din întreaga țară, oferind publicului prezent un cadru de dezbatere științifică interdisciplinară.

Deschiderea conferinței a avut loc în ziua de joi, 4 septembrie a.c., începând cu ora 9, în Sala „Vasile Pogor” din incinta Primăriei Municipiului Iași.

În prima zi a manifestării a fost lansată cartea 1918 Unirea Basarabiei cu Romania de-a pururi si totdeauna; Aspecte politice, economice, culturale și militare, volum semnat de către profesor universitar, doctor în istorie, Ion Giurcă.

Monografia (624 p.) a văzut lumina tiparului, anul acesta, la Editura LEXON PRIM din București. 

În cadrul programului conferinței Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții, cartea a fost prezentată de către istoricul Ion Solcanu, cel care atât despre alte inițiative editoriale ale autorului, cât și despre o parte dintre subiectele surprinse în conținutul volumului, avea să susțină… 

Imediat după discursul profesorului universitar, doctor în Șiințe Istorice, Ion Solcanu, am invitat la dialog pe istoricul Ion Giurcă, autorul cercetării 1918 Unirea Basarabiei cu Romania de-a pururi si totdeauna; Aspecte politice, economice, culturale și militare. Profesorul Ion Giurcă ne spune povestea cărții de față, precizându-ne că este rezultatul unei activități de cercetare îndelungată; procesul de integrare a teritoriului dintre Prut și Nistru la Regatul României, imediat după Unirea de la 1918, un alt subiect al dialogului.

Volumul de față, după cum susține autorul, constituie un omagiu adus Iașului, ieșenilor, oamenilor politici, oamenilor de cultură, clerului, învățătorilor care au contribuit la procesul de integrare a teritoriului dintre Prut și Nistru la Regatul României.

Pe lângă aceste teme, istoricul Ion Giurcă ne vorbește și despre alte momente importante din viața românilor de la est de Prut și nu numai, din perioada la care facem referire, de aceea vă invităm să ascultați, cu atenție, dialogul pe care-l postăm.

Înregistrările postate le difuzăm în câteva ediții viitoare ale emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Facebook)

