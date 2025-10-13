Iașul devine, din nou, capitala literaturii europene la FILIT 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:11

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT – revine, între 22 și 26 octombrie, cu cea de-a XIII-a ediție.

Timp de cinci zile, Iașul devine capitala literaturii europene, reunind scriitori, traducători, editori, critici și jurnaliști culturali din țară și din străinătate.

Considerat de publicații precum El País și Frankfurter Allgemeine Zeitung drept unul dintre cele mai importante festivaluri literare din Europa de Est, FILIT aduce publicului zeci de evenimente, întâlniri cu autori consacrați și tineri scriitori, ateliere, lecturi și dialoguri culturale.

Activitățile se vor desfășura în mai multe spații din Iași și din județ, continuând tradiția implicării comunității și a voluntarilor care fac posibil acest festival de anvergură europeană.

Cu detalii în matinalul de la Radio România Iași, Amelia Gheorghiță, PR FILIT:

Programul complet AICI