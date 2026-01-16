Iași: Seara Culturală Poloneză, la ediția a X-a – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 16 ianuarie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 11:34

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, stăm de vorbă cu domnul profesor Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă, Facultatea de Litere, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Povestim despre ediția a X-a a „Serii Culturale Poloneze”, manifestare desfășurată în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, începând cu ora 17, în Sala „Henri Coandă”, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Palatul Culturii.

Organizatori ai manifestării au fost reprezentanții Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași în parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” – Filiala Iași, Asociația Crescendo Events, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Litere, Lectoratul de Limbă Polonă – Catedra de Slavistică „Petru Caraman” și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

În contextul celor precizate, nu ne rămâne decât să începem dialogul cu domnul profesor Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cel care ne creionează, prin cuvânt, o imagine a evenimentului, cu accent atât pe istoricul, cât și pe obiectivele acestuia.

Domnul profesor ne vorbește despre ediția a X-a a „Serii Culturale Poloneze", manifestare desfășurată în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, începând cu ora 17, la Iași, în Sala „Henri Coandă", Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu", Palatul Culturii.

Domnul profesor ne vorbește despre ediția a X-a a „Serii Culturale Poloneze”, manifestare desfășurată în ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025, începând cu ora 17, la Iași, în Sala „Henri Coandă”, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Palatul Culturii.

În următoarele minute, aflăm amănunte concrete despre programul evenimentului, cu accent pe buna comunicare dintre interlocutorul nostru și reprezentanții comunităților poloneze din România; reprezentația ansamblurilor etnofolclorice prezente la manifestarea care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre, o altă temă a dialogului.

Publicul prezent, de-a lungul anilor, la manifestarea „Serii Culturale Poloneze”, public select, apropiat de actul cultural din târgul Iașului, un alt subiect despre care domnul profesor Dariusz Kasprzyk ne povesește, având, din partea echipei Radio Iași, felicitările cuvenite pentru implicarea în promovarea mărcilor identitare ale Comunității Poloneze din România și nu numai.

În contextul celor prezentate, în următoarele minute aflăm amănunte concrete despre conturul dialogului intercultural din târgul Iașului; de asemenea, invitatul nostru ne vorbește și despre faptul că tradițiile din comunitățile poloneze din România sunt păstrate, conservate și promovate.

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, după cum bine știți, stăm de vorbă cu domnul profesor, specialist în Filologie, Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă, Facultatea de Litere, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

În ultima secvență audio pe care o difuzăm de la interlocutorul nostru, pentru că suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, aflăm cum este trăită și simțită sărbătoarea în sufletul domniei sale; sărbătoarea ieri și sărbătoarea astăzi, scurtă comparație, altă temă despre care aflăm amănunte concrete.

Ajunul Crăciunului la polonezii din România și nu numai este încărcat de simboluri cu semnificații aparte. De exemplu, se lasă un loc liber la masă pentru un oaspete surpriză sau pentru Iisus Hristos, temă prezentată de către invitatul nostru; o altă datină spune că „se pune fân sub fața de masă”, simbolizând modestia lui Iisus și prosperitatea; tot în această seară se oferă pâine sfințită care simbolizează iertarea; se fac urări și nimeni nu trebuie să fie singur.

Dragi ascultători, în contextul subiectelor prezentate se cuvine a aminti că în această perioadă, la Iași, în holul Facultății de Litere, Lectoratul de limba polonă, Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în avizierele catedrei, studenții și dascălii pot admira o frumoasă expoziție de fotografie, fotografii de la „Seară Culturală Poloneză”. Fotografiile sunt realizate de către Adrian Cuba și Bogdan Panțir.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin a vă recomanda două lucrări esențiale în ceea ce privește prezentarea tradițiilor poloneze și nu numai din perioada sărbătorilor de iarnă, două cercetări scrise de către regretatul savant Petru Caraman – Colindatul la români, slavi și la alte popoare. Studiu de folclor comparat, Ediție îngrijită de etnolog Silvia Ciubotaru, cu o Prefață semnată de către ilustrul etnolog Ovidiu Bîrlea, cercetare apărut la editura Minerva din București în anul 1983 și Descolindatul în Orientul și Sud-Estul Europei. Studiu de folclor comparat, ediție îngrijită și postfață semnate de către regretatul academician Ion H. Ciubotaru, cerectare apărută în anul 1997 la prestigioasa Editură a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 16 IANUARIE 2026, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Adrian CUBA (preluate de pe Facebook de la Dariusz Kasprzyk)