„GPS – Gata Pentru Studenție”, eveniment marca ATRAG Iași. Cernenchi Alina și Dumitrița Mocanu în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 10:25

Mesajul echipei:

GPS – Gata Pentru Studenție este un proiect marca ATRAG Iași, creat special pentru a sprijini și ghida studenții basarabeni care își încep studiile la Iași.

Ce înseamnă GPS? ��

„Gata Pentru Studenție” este mai mult decât un proiect – este prietenul care îți arată direcția în această nouă și importantă etapă a vieții tale.

�� Prin traininguri, evenimente informative și întâlniri pe teme de interes pentru boboci, GPS îți oferă repere clare pentru a te adapta mai ușor la mediul universitar, pentru a înțelege mai bine oportunitățile care te așteaptă și pentru a-ți construi o rețea de prieteni și colegi.

Este despre solidaritate, comunitate și încrederea că nu ești singur pe acest drum – pentru că la Iași, ATRAG îți este alături.

Urmărește-ne pentru detalii și fii parte din această călătorie!

Cernenchi Alina – președinte ATRAG și Dumitrița Mocanu – voluntar, în matinal cu Adina Șuhan