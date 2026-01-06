„Fără biblioteci, nu există civilizație”. Gelu Voicu Bichineț, director al Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.

Ascultă Radio România Iași Live
„Fără biblioteci, nu există civilizație” – concluzioana scriitorul american Ray Bradbury. Lectura rămâne o activitate esențială pentru dezvoltarea intelectuală și psihologică a copiilor și tinerilor, oferind multe beneficii importante.

În era digitală, în care internetul, televiziunea și gadget-urile au devenit parte integrantă a vieții noastre, interesul pentru citit este menținut prin eforturi susținute și pe care le salutăm cu toată considerația.

Ne întâlnim cu Gelu Voicu Bichineț, director al Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, astăzi, marți, 6 ianuarie 2026, în intervalul orar 14:25 – 14:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

