Expoziție de ciuperci comestibile și toxice la Grădina Botanică din Iași. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 09:40


Specialişti de la Grădina Botanică şi din cadrul Laboratorului de Cercetare a Fungilor de la Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea, Secţia de Ştiinţe Biologice şi Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, organizează începând de sâmbătă, 18 octombrie 2025, ora 11.00, până duminică, 19 octombrie 2025, ora 18.00, expoziţia anuală cu specii de ciuperci comestibile şi toxice, colectate din habitate forestiere ale Parcului Natural Putna-Vrancea, secţiile Grădinii Botanice, pădurile din împrejurimile municipiului Iaşi, dar şi din zona montană a judetelor Neamţ şi Suceava.

Directorul Grădinii Botanice ”Anastasie Fătu” din Iași, Cătălin Tănase în direct la Radio Iași cu George Marici:

Cu prilejul acestei ediţii vor fi expuse eşantioane cu specii de ciuperci, care surprind prin forme, dimensiuni, culori, dar şi prin importanţa alimentară, farmaceutică şi ecologică în cadrul ecosistemelor în care trăiesc. Speciile vor fi însoţite de diagnoze unde sunt evidenţiate principalele caractere ce permit evitarea confuziilor între ciupercile comestibile şi cele toxice.

Vor fi expuse specii ale genului Amanita, între care care buretele viperei (Amanita phalloides), considerată cea mai toxică specie din România.

Expoziţia poate fi vizitată în compartimentul de la intrarea în serele noi. Preţul de intrare este de 15 lei, pentru studenţi şi pensionari, respectiv grupuri organizate este de 10 lei, iar pentru elevi este de 5 lei.

Fotografiatul este liber.

