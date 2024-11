Constantin Popovici, campion mondial la high diving, sportiv legitimat la CSM Bacău: ”teama te ajută să-ți dozezi un pic adrenalina, să faci săritura mai corect și să te concentrezi s-o execuți cât mai bine”. Emisiunea ”Weekend cu prieteni” (24.11.2024)

Foto: Constantin Popovici of Romania dives from the 27 metre platform during the final competition day of the fourth stop of the 2024 Red Bull Cliff Diving World Series at Ballycastle Harbour, Causeway Coast, Northern Ireland on July 20, 2024. // Romina Amato / Red Bull Content Pool // SI202407200423 // Usage for editorial use only //

Publicat de hdaraban, 26 noiembrie 2024, 19:17

Imaginați-vă un bloc de 10 etaje, iar de la ultimul nivel, un om se aruncă în piscina de la baza clădirii. Trimiterea, deși are asemănări vagi, nu cuprinde complexitatea unui sport despre care, în România, se vorbește foarte puțin și doar atunci când sunt anunțate performanțele extraordinare ale interlocutorului de la ”Weekend cu prieteni”.

Invitat a fost Constantin Popovici, săritor în apă de la mare înălțime, legitimat la CSM Bacău, unul dintre cei mai buni sportivi din lume la această disciplină.

Palmaresul său, fără a formula o enumerare exhaustivă, cuprinde mai multe titluri: campion mondial al Redbull Series în 2023, medalia de aur la Campionatele Mondiale din același an, Japonia, și titlul european la high diving în cadrul competiției ce a avut loc la Roma, în 2022.

În interviul acordat Radio Iași, sportivul băcăuan a vorbit despre anul competițional 2024, dar și despre perspectivele competiționale ale lui 2025.

În cadrul aceluiași dialog, Constantin Popovici a povestit despre cum a ajuns să practice high diving-ul, dar și despre teama la fiecare săritură, sentiment care îl ajută, paradoxal, să se concentreze pentru a face săritura și exercițiul cât mai corecte.

Horia Daraban: Ultimul rezultat competițional, Sidney, Australia, locul trei în cadrul Redbull World Series. În această cheie, o impresie după consumarea evenimentului și despre ceea ce s-a întâmplat în acest an?

Constantin Popovici: De abia am ajuns din Australia am avut finala Redbull World Series, unde am terminat etapa pe poziția a treia și, la general, pe locul doi. Speram să fie un pic mai bine, dar, având în vedere că au fost și ceva accidentări la începutul sezonului, am pierdut ceva puncte și nu am putut decât să sper la locul doi, dar e bine. Anul trecut am câștigat, anul acesta, locul doi, mă mențin acolo și sper ca pentru următorul an să nu mai existe astfel de accidentări și să fie rezultatele cât mai mari.

Horia Daraban: Din ce am văzut, la Sidney, în competiție, un factor important a fost vântul.

Constantin Popovici: Așa este, da, am avut rafale cu până la 50km/h. Eu am avut o săritură de pe mâini, probabil că au fost și emoțiile un pic mai mari. Fiind finala, era cam totul pus pe masă acolo și am avut o greșeală mică la intrare care m-a costat, să zic, aurul și am luat bronzul, dar per total am avut o evoluție bună. Mi-am stăpânit destul de bine emoțiile pentru condițiile respective și am terminat să zic cu brio etapa și sezonul.

Horia Daraban: Ei, și plecând de la ultimele rezultate, vorbim despre acest sport, săritură în apă de la mare înălțime. Cineva ar putea spune că, nimic mai simplu. Până și copiii ca să se bălăcească, dacă au de unde, mai sar în luciul de apă. De la ideea asta, unde se ajunge? Totuși este, îmi dau seama din ceea ce spui tu, un sport complex, care necesită o pregătire aprofundată.

Constantin Popovici: Suntem profesioniști, în primul rând, toți cei care participă la astfel de concursuri. Toți am avut un background, să zic așa, în săriturile în apă tradiționale, pentru că-s două ramuri separate: sărituri în apă de la 10 metri și sărituri de la mare înălțime, 27 de metri. Cam 90% venim din sportul tradițional sărituri în apă. Mai sunt câțiva care vin din gimnastică sau de la plasa elastică. Majoritate am participat la multe concursuri internaționale, unii, la olimpiadă, mondiale, europene, ș.a.m.d. și am făcut tranziția spre high diving. Avem antrenamente riguroase și facem deplasări peste tot în lume pentru a ne putea antrena la înălțimile respective.

Horia Daraban: Deci, în cazul tău, trecerea la acest sport a fost treptată?

Constantin Popovici: A fost o surpriză. Eu m-am lăsat de sportul de performanță. Din 2011, am început să fac spectacole de sărituri în apă pe vase de croazieră. Am ajuns și la Cirque du Soleil, am făcut acolo spectacole, în Las Vegas, și acolo, am descoperit eu acest sport nou, high diving. Atunci am început să mă antrenez pentru acest sport, dar, inițial, nu știam, pentru că în România nu era deloc mediatizat, nu știa nimeni și, ușor-ușor, am văzut că se prinde de mine și am alocat mai mult timp pentru acest nou sport.

Horia Daraban: Am văzut sărituri de pe platformă și de pe stâncă. Unde e mai dificil, Constantin?

Constantin Popovici: De pe stâncă e mai dificil, pentru că nu ai niciodată o înălțime exactă, tot timpul diferă, nu e niciodată drept. Câteodată, ai tot felul de obstacole, ai ba câte o creangă, ba ai un bolovan în față și trebuie să sari peste ele. Adică, asta e și esența cliff diving-ului, să ai și niște sărituri de pe stânci și nu toți se împacă bine cu această săritură, dar toți trebuie să fim apți să putem face aceste astfel de sărituri, însă platforma rămâne sfântă.

Horia Daraban: Care e sentimentul atunci când ești sus la 27 de metri, înainte de a plonja? Mai e loc de frică? Ce se întâmplă în sufletul unui săritor în apă de la mare înălțime?

Constantin Popovici: E și normal să-ți fie frică. Dacă nu ți-e frică, e ceva în neregulă cu tine. Noi nu zicem frică, e o teamă. Știi că ceva se poate întâmpla rău. Știi care sunt riscurile când sari de acolo, desigur, noi ne antrenăm ca atare pentru ce facem. Se pot întâmpla și accidente, deci sunt riscuri și sari cu o teamă și teama asta te ajută să-ți dozezi un pic adrenalina, să faci săritura mai corect și să te concentrezi s-o execuți cât mai bine. Deci da, e o teamă, dar e o teamă bună, să zic.

Horia Daraban: O teamă combinată cu ce anume, cu dorința de victorie?

Constantin Popovici: Desigur, fiecare săritură. Te gândești și la victorie, dar încerci să te concentrezi pe ce ai de făcut, nu pe locul pe care termini la acea competiție.

Horia Daraban: Aș vrea să discutăm puțin și despre aceste sărituri. Ce se jurizează, exercițiul din aer, intrarea în apă?

Constantin Popovici: Sunt mai multe etape unde arbitrul vede ce ai făcut greșit, dar, în mare parte, să fie săritura cât mai elegantă, să respecți săritura pe care ai scris-o în fișă, adică dacă ai făcut echer în loc de grupat, se depunctează și să fie cât mai dreaptă și fără stropi. Astea sunt cele mai importante lucruri.

Horia Daraban: Am prezentat foarte succint rezultatele tale de excepție. Cu siguranță, mult efort, sacrificii și, în această cheie, care a fost cel mai greu moment în cariera ta de sportiv și în care drumul putea s-o ia în altă parte?

Constantin Popovici: Pot spune că cele mai grele momente au fost când am avut accidentări, dar am trecut de fiecare dată cu brio peste și am revenit, să zic, mai puternic. Mai ales în ultimii ani, când m-am transferat la clubul CSM Bacău, unde am avut o susținere extraordinară din partea clubului și orașului în, general. În viața de sportiv ai tot felul de mici chestii care trebuie să știi cum să le iei ușor, pas cu pas și vei trece cu brio peste.

Horia Daraban: Pregătirea fizică sau mentalul puternic contează în acest sport?

Constantin Popovici: Ambele. La mine, pregătirea fizică este sfântă, să zic așa. Am un stil de viață foarte sănătos. Chiar dacă am 36 de ani, mă mențin într-o formă extraordinară, mai bine decât cei de 20 de ani, să zic, știu ce vreau de la mine; dar și pregătirea mentală și un psihic de fier trebuie să ai, pentru a trece peste aceste obstacole, dar și pentru a face față presiunii când ești la concursurile alea importante, când sari de la înălțimea aia. Pe lângă asta, și echipa din jurul tău. Am echipă extraordinară și asta mă ajută să mă mențin cu rezultatele foarte sus pe plan internațional.

Horia Daraban: Apropo de acest plan al competiției de anvergură internațională, cum este văzută România în acest sport?

Constantin Popovici: Se știe clar că suntem o putere, să zic, mondială, la băieți. Sunt eu și mai e și Cătălin Preda și știe toată lumea că noi doi suntem acolo, dacă nu primii, sigur suntem în spatele celor de sus și ne vedem bine acolo sus, pe plan internațional. Ne întreabă tot timpul ”mai sunt care vin din spate, mai sunt, mai sunt sportivi români?” Din păcate, la high diving, nu prea mai sunt, dar să vedem, poate că mă las de sport, mă apuc și antrenez și duc viitoarele generații spre acest sport frumos.

Horia Daraban: În ideea performanțelor obținute, sunt proporționale investițiile în acest sport, cu rezultatele aduse de tine, dar și de Cătălin Preta la competițiile de profil? Mă gândesc la investițiile din țară.

Constantin Popovici: Deocamdată, avem două bazine mari și late în România: unul la Bacău, unde mă antrenez eu și mă simt extraordinar, și unul la Otopeni, unde este un bazin nou-nouț, se țin campionat e naționale, campionate internaționale, dar nu pentru high diving, doar pentru 10 metri tradițional. Așteptăm, la Sibiu, să se renoveze acel bazin care este în paragină și poate, pe viitor, de ce nu, din ce în ce mai multe. Este loc și de mai bine. Cu mai multe baze în țară, vor veni rezultate și mai bune.

Horia Daraban: Dacă e să vorbim despre viitor, ce urmează în plan competițional? E sfârșit de 2024.

Constantin Popovici: Sunt foarte mulțumit cu rezultatele de anul acesta și cel mai cel mai important lucru pentru 2025 sunt Campionatele Mondiale din Singapore, pentru care ne pregătim să ajungem acolo la un nivel cât mai sus.

Horia Daraban: În ideea începutului de drum, un sfat pentru cei care vor să practice această disciplină, săritura în apă de la mare înălțime.

Constantin Popovici: Să continue săriturile în apă tradiționale, pentru că asta este un drum către high diving și dacă vor, desigur, este o oportunitate foarte mare, pentru că încă sportul este destul de nou pe plan internațional și este loc pentru toată lumea. E păcat să nu încerce măcar.

