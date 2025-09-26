Ascultă Radio România Iași Live
Conferință despre inteligența artificială (AI), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 26 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 08:31

Stimați prieteni, în perioada 25-26 august 2025 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găzduit cea de-a XVII-a Conferință internațională Teoria și aplicarea sistemelor fuzzy, soft computing și instrumentelor de inteligență artificială – ICAFS 2025.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanți ai domeniului amintit din Azerbaidjan, Germania, Statele Unite ale Americii, Canada, Polonia, Turcia, Cipru și România.

Conferința a fost dedicată lui Lotfi A. Zadeh, părintele logicii fuzzy și al conceptului de variabilă lingvistică, președinte onorific al Conferinței, născut la 4 februarie 1921 în Baku, matematician și informatician, profesor emerit al Universității din California, Berkeley, Statele Unite ale Americii.

Itinerariile românești ale lui Lotfi Zadeh includ șapte vizite în România și participări la conferințe dedicate inteligenței artificiale, o colaborare fructuoasă cu matematicianul Grigore Moisil, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, membru al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR).

Invităm la dialog pe domnul profesor universitar, doctor în Informatică, Adrian Iftene, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cel care ne vorbește despre inteligența artificală și provocările acesteia, amintindu-ne de avantajele AI; obiectivele conferinței, un alt subiect al dialogului. Pentru că vorbim despre inteligența artificială, aflăm și alte informații despre acest subiect de la domnul profesor Adrian Iftene, specialist în Informatică.

În programul conferinței au fost înscriși peste 200 de participanți din Azerbaijan, Canada, Polonia, România, Turcia, Cipru, Tadjikistan, cercetători în domeniul informaticii, inteligenței artificiale, teoriei şi practicii mulţimilor vagi, al logicii şi algoritmilor vagi, lingvisticii computaționale și limbajelor naturale.

Lucrările conferinței au fost susținute în sălile Casei Universitarilor din Iași, în cadrul unei ședințe plenare și a cinci secțiuni.

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural atât despre eveniment, cât și despre temele din programul acestuia aflăm mai multe amănunte de la Janusz Kacprzyk, specialist în informatică, profesor la Academia Poloneză de Științe, cercetător la Institutul Industrial de Automatizare și Măsurători, Polonia (System Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland); Kamal Abdulla, rectorul Universității de limbi din Baku, Azerbaidjan și Rufat Azizov, rector al Universității de Stat din Azerbaidjan pentru Industria Petrolieră.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 26 SEPTEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

