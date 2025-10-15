Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Conferință de presă: „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Conferință de presă: „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:10


Asociația ROR, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, organizează Conferința de presă cu tema Bullying-ul și Cyberbullying-ul, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 11:00, la Primăria Municipiului Iași.

Roxana Oana Rotaru, președinta Asociației ROR în direct la Radio România Iași:

Evenimentul marchează prezentarea campaniei „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”, derulată de Asociația ROR în municipiul și județul Iași încă din anul 2018. Conferința va aborda statistici relevante, consecințele fenomenului și soluțiile concrete propuse pentru prevenirea acestuia în comunitatea ieșeană.

La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor partenere și colaboratoare: Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul de Poliție Iași-Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, avocați, psihologi, consilieri școlari, directori de unități de învățământ și reprezentanți ai mediului academic și studențesc. 

Etichete:
Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 08:35

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Gabriela Bobu, președinta Asociației „Prietenii Școlii Valea...

Festivalul Toamnei ne așteaptă la Valea Lupului, în week-end. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, despre viitorul PAC – la Conferința AGRI4FUTURE/Emisiunea „Matinal agrar”cu Petronela Cotea Mihai
Emisiuni miercuri, 15 octombrie 2025, 06:38

Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, despre viitorul PAC – la Conferința AGRI4FUTURE/Emisiunea „Matinal agrar”cu Petronela Cotea Mihai

„Fermierii trebuie să aibă predictibilitate și sprijin concret” – a declarat Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, în...

Christophe Hansen, Comisarul European pentru Agricultură, despre viitorul PAC – la Conferința AGRI4FUTURE/Emisiunea „Matinal agrar”cu Petronela Cotea Mihai
#StareaEducației(INTERVIU)Rețelele sociale modifică atenția, comportamentul și relațiile copiilor. Simona Herb, psihoterapeut, coordonatorul Comunității Terapeutice EFT din România: ”Utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolesecenți schimbă rețelele neuronale ale acestora. Sunt efecte invizibile ale timpului petrecut online.”
Emisiuni marți, 14 octombrie 2025, 17:09

#StareaEducației(INTERVIU)Rețelele sociale modifică atenția, comportamentul și relațiile copiilor. Simona Herb, psihoterapeut, coordonatorul Comunității Terapeutice EFT din România: ”Utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolesecenți schimbă rețelele neuronale ale acestora. Sunt efecte invizibile ale timpului petrecut online.”

Într-o zi obișnuită de școală, un elev de gimnaziu din România petrece, în medie, patru ore pe internet. În weekend, timpul urcă la peste...

#StareaEducației(INTERVIU)Rețelele sociale modifică atenția, comportamentul și relațiile copiilor. Simona Herb, psihoterapeut, coordonatorul Comunității Terapeutice EFT din România: ”Utilizarea rețelelor sociale de către copii și adolesecenți schimbă rețelele neuronale ale acestora. Sunt efecte invizibile ale timpului petrecut online.”
Orașul Iași, sub semnul literaturii: FILIT – festivalul întâlnirilor memorabile
Emisiuni marți, 14 octombrie 2025, 09:16

Orașul Iași, sub semnul literaturii: FILIT – festivalul întâlnirilor memorabile

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere se va desfășura, la Iași, între 22 și 26 octombrie 2025, cu sute de evenimente, autori...

Orașul Iași, sub semnul literaturii: FILIT – festivalul întâlnirilor memorabile
Emisiuni luni, 13 octombrie 2025, 12:56

Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.

Scăderea suprafețelor de pădure administrate de Romsilva, în urma retrocedărilor și cauzele reticenței companiei la formele de protejare a...

Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.
Emisiuni luni, 13 octombrie 2025, 10:11

Iașul devine, din nou, capitala literaturii europene la FILIT 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT – revine, între 22 și 26 octombrie, cu cea de-a XIII-a ediție. Timp de...

Iașul devine, din nou, capitala literaturii europene la FILIT 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 13 octombrie 2025, 09:53

#StareaEducației: (INTERVIU) Genoveva Farcaș, directorul Casei Corpului Didactic Iași: „Formarea profesorilor fără consecință în planul practicii cu elevul este nulă. E nevoie de schimbări curriculare profunde. Predăm pedagogia după programe de acum 20 de ani.”

Într-un context educațional tot mai complex și dinamic, în care profesorii sunt chemați să răspundă provocărilor ce țin de progresul...

#StareaEducației: (INTERVIU) Genoveva Farcaș, directorul Casei Corpului Didactic Iași: „Formarea profesorilor fără consecință în planul practicii cu elevul este nulă. E nevoie de schimbări curriculare profunde. Predăm pedagogia după programe de acum 20 de ani.”
Emisiuni luni, 13 octombrie 2025, 09:36

Târgul de Cariere revine la Iași pe 17 și 18 octombrie. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Târgul de Cariere a debuat în luna octombrie cu un nou sezon de evenimente și aduce în prim-plan mii de oportunități de carieră și acces...

Târgul de Cariere revine la Iași pe 17 și 18 octombrie. Bună Dimineața cu Adina Șuhan