Conferință de presă: „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Asociația ROR, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, organizează Conferința de presă cu tema Bullying-ul și Cyberbullying-ul, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 11:00, la Primăria Municipiului Iași.

Roxana Oana Rotaru, președinta Asociației ROR în direct la Radio România Iași:

Evenimentul marchează prezentarea campaniei „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbullying!”, derulată de Asociația ROR în municipiul și județul Iași încă din anul 2018. Conferința va aborda statistici relevante, consecințele fenomenului și soluțiile concrete propuse pentru prevenirea acestuia în comunitatea ieșeană.

La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor partenere și colaboratoare: Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul de Poliție Iași-Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, avocați, psihologi, consilieri școlari, directori de unități de învățământ și reprezentanți ai mediului academic și studențesc.