Concursul Național de Cântări Religioase și Stihuri Duhovnicești „Ioachim Ivanov” – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 24 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi, împreună cu patru tinere din Comunitatea Rușilor Lipoveni din Iași, povestim despre Concursul Național de Cântări Religioase și Stihuri Duhovnicești „Ioachim Ivanov”, organizat de Comunitatea Rușilor Lipoveni din România cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinției Mitropolit Leontie, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila și al Consiliului Județean Brăila.

Manifestarea s-a desfășurat în Brăila, în perioada 31 august – 4 septembrie 2025, mai exact în incinta Teatrului „Maria Filotti”. Evenimentul a fost dedicat celebrării a 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea și a 25 de ani de la aducerea de la Trieste la Brăila a Sfintelor și Cinstitelor Moaște ale Sfântului Mărturisitor Ambrosie, primul mitropolit ortodox de rit vechi de Fântâna Albă.

Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: interpretare de cântări religioase și interpretare de stihuri duhovniceşti.

La a doua secțiune − interpretare de stihuri duhovniceşti – reprezentanții Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Iași, au obținut un important premiu. Imediat după concurs, am invitat la dialog pe cei patru participanți.

Întâi de toate, stăm de vorbă cu Lidia Ivanov, președinte al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, cea care după ce se prezintă, ne creionează o imagine a concursului de la Brăila, cu accent pe cele două sărbători celebrate cu acest prilej, dar ne amintește și programul pe care tinerii din Iași l-au susținut în fața juriului de specialitate. Imediat după prima înregistrarea pe care o difuzăm, din programul participanților ieșeni la concurs, ascultăm un fragment.

Stimați prieteni, în cele ce urmează invităm la dialog pe Iuliana Avădanei, membră a Asociației Tinerilor Ruși Staroveri din Iași, cea care ni se prezintă, pentru ca imediat să ne amintească și impresiile pe care le-a putut aduna, în inimă și suflet, cu prilejul acestei importante manifestări pentru întrega comunitate staroveră din România; pentru tinerii staroveri din Iași și nu numai, dragostea pentru sfânta biserică este ceva firesc și a fost sădită în familie încă din copilărie, o altă temă a dialogului.

Până a sta de vorbă cu Monica Fadei, membru al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, se cuvine a aminti câștigătorii secțiunii I – Interpretare de Cântări religioase-, a Concursului Național de Interpretare de Cântări Religioase și Stihuri Duhovniceşti „Ioachim Ivanov”: Locul I – Carcaliu, județul Tulcea; Locul al II-lea – Galați; Locul al III-lea – la egalitate: București și Jurilovca, județul Tulcea; Mențiunea I – Tulcea; Mențiunea a II-a – Ghindărești, județul Constanța.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Monica Fadei, membru al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, cea care după ce ni se prezintă ne împărtășește din impresiile acestui important eveniment din viața Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Stimați prieteni, în contextul concursului care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre, este firesc să transmitem felicitările cuvenite tuturor celor implicați în buna desfășurare a evenimentului, dar mai ales tuturor participanților tineri ruși staroveri, tineri ruși de veche credință din întreaga țară.

Până a sta de vorbă cu Raisa Savin, membră a Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, se cuvine a aminti și câștigărorii celei de-a II-a secțiuni – Interpretare de Stihuri duhovniceşti – a Concursului Național de Interpretare de Cântări Religioase și Stihuri Duhovniceşti „Ioachim Ivanov”: Locul I – Carcaliu, județul Tulcea; Locul al II-lea – Galați; Locul al III-lea – Sarichioi, județul Tulcea; Mențiunea I – Iași; Mențiunea a II-a – Tulcea și la această secțiune a fost acordat și un Premiu Special – tinerilor din Brăila, premiu acordat de către membrii comisiei de jurizare, „pentru a încuraja participarea grupului și la prima secțiune” a concursului.

În următoarele minute, stăm de vorbă cu Raisa Savin, cea care imediat după ce ni se prezintă ne oferă, prin cuvânt, o imagine a concursului de la Brăila, spunându-ne că a fost un eveniment încărcat de emoții, trăiri care au arătat dragostea tuturor pentru Sfânta Biserică, pentru înaintași, pentru credința strămoșească.

Raisa Savin ne mai spune că ceea ce definește Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este credința; aproape de final, pentru toți tinerii din zona Moldovei, dar și din întreaga țară, are un mesaj.

Revenim la dialogul cu Lidia Ivanov, președinte al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, vicepreședinte la nivel național al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din România; Lidia Ivanov ne vorbește despre importanța Concursului Național de Interpretare de Cântări Religioase și Stihuri Duhovniceşti „Ioachim Ivanov”, subiect al emisiunii de astăzi; imediat, Lidia Ivanov pentru toți tinerii are un mesaj în conținutul căruia face apel la cunoașterea identității, a strămoșilor, a rădăcinilor.

Pentru că în emisiunea de astăzi am ascultat impresii, păreri, idei, toate încărcate de emoții și trăiri aparte, despre Concursul Național de Interpretare de Cântări Religioase și Stihuri Duhovniceşti „Ioachim Ivanov”, de la Iuliana Avădanei și Monica Fadei, aproape de final, tinere al Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni din Iași, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Iași, ascultăm câteva gânduri.

Referitor la cele prezentate, încheiem prin a recomanda atât invitaților ediției de astăzi a emisiunii noastre, cât și dumneavoastră, prieteni ai Radio Iași, monumentala lucrare Scurtă Istorie a Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, de Feodor Evfimovici Melnikov, trei volume, ediție îngrijită, traducere, prefațată și adnotată de către domnul profesor univeristar Leonte Ivanov, specialist în Filologie, de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru că Festivalul Național de Cântări Religioase și Stihuri Duhovnicești „Ioachim Ivanov” a fost dedicat și împlinirii a 25 de ani de la aducerea de la Trieste la Brăila a Sfintelor și Cinstitelor Moaște ale Sfântului Mărturisitor Ambrosie, primul mitropolit ortodox de rit vechi de Fântâna Albă, recomandăm din volumul al II-lea al cărții lui F. E. Melnikov, lucrare pe care am amintit-o, capitolele: Primul arhiereu de Fântâna Albă, mitropolitul Ambrosie și Triumful Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, paginile 400-440.

