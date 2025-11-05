CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”! Cristina Chiriac, președinte CONAF, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 10:03
Omul care aduce vestea
CONAF a lansat seria naționala „SupraTAX”!
Setul de măsuri care pot reduce deficitul bugetar a fost prezentat la Brăila, la finalul lunii octombrie 2025
„SupraTAX” , dialoguri ăntre mediul de afaceri și factorii de decizie, menite să genereze soluții fiscale și economice aplicabile imediat.
Cristina Chiriac, președinte CONAF, în matinal cu Adina Șuhan: