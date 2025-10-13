Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.
Publicat de mihaipohoata, 13 octombrie 2025, 12:56
Scăderea suprafețelor de pădure administrate de Romsilva, în urma retrocedărilor și cauzele reticenței companiei la formele de protejare a pădurilor.
Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță.
Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor” astăzi, luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Sursă: Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.