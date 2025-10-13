Ascultă Radio România Iași Live
Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac ("Codrii Iașilor") la "Pulsul Zilei" – 13.10.2025.

Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.

Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.

Publicat de mihaipohoata, 13 octombrie 2025, 12:56


Scăderea suprafețelor de pădure administrate de Romsilva, în urma retrocedărilor și cauzele reticenței companiei la formele de protejare a pădurilor.

Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor” astăzi, luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.

