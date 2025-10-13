Comercializarea nefiscalizată a lemnului de foc, fără chitanță. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) la ”Pulsul Zilei” – 13.10.2025.

#StareaEducației: (INTERVIU) Genoveva Farcaș, directorul Casei Corpului Didactic Iași: „Formarea profesorilor fără consecință în planul practicii cu elevul este nulă. E nevoie de schimbări curriculare profunde. Predăm pedagogia după programe de acum 20 de ani.”

Într-un context educațional tot mai complex și dinamic, în care profesorii sunt chemați să răspundă provocărilor ce țin de progresul...