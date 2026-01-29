Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

COBZA – din poveste prin practică în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO – temă a emisiunii Tradiții de joi, 29 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 09:21

Stimați prieteni, știut este faptul că instrumentul muzical tradițional cobza  (Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale) a fost înscris – decembrie 2025, New Delhi, India – în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO, nominalizare comună a României și Republicii Moldova.

Această măreață realizare s-a reflectat și încă se reflectă în evenimente și proiecte culturale de înaltă ținută profesională.

Unul dintre aceste proiecte se intitulează – COBZA PRIMELE ACORDURI. Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al muzicii cobzei prin educaţie şi promovare, proiect prezentat, la Iași, în luna decembrie a anului trecut, mai exact în incinta Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Casa Muzeelor, etajul II, Strada Vasile Alecsandri, Nr. 6.

În paralel cu prezentarea proiectului s-a desfășurat și Expoziția Cobza – o lume de altădată, un patrimoniu pentru viitor; mai mult în timpul manifestării cursanții proiectului au și interpretat câteva melodii populare pe care le-au învățat prin intermediul acestei interesante și importante inițiative, melodii populare pe care le difuzăm în ediția de astăzi a emisiunii noastre.

Concret, de la această manifestare, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, difuzăm discursurile Ioanei Repciuc, doctor în Filologie, prieten al Radio Iași, de la Departamentul de Etnologie – Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași și a Ozanei Dram, director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, cea care ne spune povestea cobzei prin activitățile, proiectele, demersurile instiuției căreia îi coordonează treburile.

Spre finalul emisiunii, ascultăm vocea Luminiței Tudose, cadru medical, meșter popular, cursant al proiectului COBZA — PRIMELE ACORDURI; „un vis împlinit”, ne spune Luminița Tudose.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 29 IANUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi (Facebook)

