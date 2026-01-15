Ascultă Radio România Iași Live
Brusturoasa, Bacău – trecut și prezent prin tradițiile înaintașilor – temă a emisiunii Tradiții de joi, 15 IANUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 11:20


În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în comuna Brusturoasa, județul Bacău.

Întâi de toate, aflăm povestea Muzeului Etnografic al Familiei Coman, satul Camenca, Brusturoasa, de la doamna Rodica Coman, om gospodar, implicat în a păstra, conserva și promova tradițiile specifice zonei în care facem popas.

De la Muzeul Etnografic al Familiei Coman ne îndreptăm pașii spre gospodăria Familiei Atomulese. Aici, stăm de vorbă cu doamna Liliana Atomulese, președinte al Asociației „Izvor de neuitare”.

Doamna Liliana Atomulese ne povestește despre revista asociației, cu accent pe manifestările culturale din comună, evenimente dedicate păstrării, coservării și promovării mărcilor identitare specifice comunei Brusturoasa și nu numai.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 15 IANUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Iulian LÂNĂ

