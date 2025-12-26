(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, la aniversarea a o sută de ani de la naşterea lui André Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000), Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi vă invită să descoperiţi faţete ale operei şi personalităţii sale prin expoziţia documentară deschisă în sediul central, etaj I. Expoziția este deschisă până la 31 decembrie 2025.

Cu acest prilej, în ziua de 12 decembrie 2025, începând cu ora 13, în sala „B. P. Hasdeu” prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan a susținut o conferință dedicată vieții și operei părintelui André Scrima.

Ioan Alexandru Tofan este autorul a două cărți dedicate monahului André Scrima, Omul lăuntric. André Scrima şi fizionomia experienţei spirituale, Bucureşti, Humanitas, 2019 şi André Scrima, un „gentleman creştin”: portret biografic, Bucureşti, Humanitas, 2021.

Înaintea conferinței, l-am invitat pe domnul profesor Ioan Alexandru Tofan la dialog. Concret, aflăm amănunte atât despre expoziție, cât și despre viața și opera sa. Așadar, în anul 1960 părintele Andrei Scrima se întoarce la Paris și obține cetățenia franceză. Aici, un an mai târziu, îl întâlnește pe patriarhul ecumenic Athenagoras I al Constantinopolului, cel care l-a trimis ca reprezentant personal al său la Conciliul Vatican II, sub noul papă Paul al VI-lea, între 1963 și 1965. A devenit arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol și a pregătit întâlnirea istorică din anul 1964, de la Ierusalim, dintre papa Paul al VI-lea și patriarhul Athenagoras I, un alt subiect al dialogului.

Cele două cărți scrise de către interlocutorul nostru: Omul lăuntric. André Scrima şi fizionomia experienţei spirituale şi André Scrima, un „gentleman creştin”: portret biografic, alte teme despre care aflăm amănunte.

Stimați prieteni, vă reamintim că până la 31 decembrie 2025, la Iași, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, etajul I, puteți vizita expoziția documentară André Scrima, pe cale, expoziție vernisată în ziua de 12 decembrie 2025. Cu acest prilej, în aceeași zi de vineri, 12 decembrie, începând cu ora 13, în sala „B. P. Hasdeu” prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan a susținut o prelegere dedicată vieții și operei părintelui André Scrima.

Înaintea conferinței l-am invitat la dialog pe domnul profesor.

În cele ce urmează, aflăm amănunte despre ce am putea face noi (fiecare dintre noi) de a aduce în centrul atenției opera Părintelui Andrei Scrima; Editura Humanitas din București deja a început un astfel de demers, subiect despre care aflăm detalii. Pe lângă toate acestea, domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ne oferă amănunte despre unicitatea stilului părintelui Andrei Scrima, de exemplu, din corespondența sa, corespondență care se află în arhiva Colegiului Noua Europă din București. Îi adresăm domnului profesor și întrebarea: Ce carte ne-ați recomanda din opera Părintelui Andrei Scrima? Răspuns la această întrebare din următoarea secvență audio pe care o postăm…

Dragi prieteni, imediat după ce am realizat interviul pe care l-ați ascultat, dialog care l-a avut ca interlocutor pe domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ne-am îndreptat pașii spre sala „B. P. Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.

Am asistat la conferința profesorului Ioan Alexandru Tofan despre viața și opera Părintelui Andrei Scrima, prelegere pe care am înregistrat-o pentru Dumneavoastră. Astăzi, în emisiunea Dialog intercultural, difuzăm prima parte a acestei conferințe, pentru ca vinerea viitoare (2 ianaurie 2026, h 20:30) să difuzăm a doua parte.

Concret, profesorul Ioan Alexandru Tofan ne face „pe cale” o intrare în universul spiritual al Părintelui Andrei Scrima, cu accent pe cartea Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția răsăriteană, prefață de Andrei Pleșu, volum îngrijit de Anca Manolescu, carte apărută la Humanitas, București, în anul 1996.

Mai apoi, aflăm răspuns la întrebarea  cum am putea înțelege personalitatea părintelui Andrei Scrima în integralitatea sa? Propun să ascultăm, cu atenție, discursul profesorului Ioan Alexandru Tofan, pentru că pe siteul Radio Iași, astăzi, la zi de mare sărbătoare, ne oferă amănunte concrete despre un OM care a iubit nemărginit Sfânta Biserică.

Nu uitați că vinerea viitoare, ora 20:30, difuzăm a doua parte a conferinței domnului profesor Ioan Alexandru Tofan, prelegere dedicată vieții și operei Părintelui Andrei Scrima.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Calea este un mod sintetic – purtător, evident, al unei pluralităţi de sensuri – pentru a defini faptul, pur şi simplu, al existenţei noastre, văzută în acelaşi timp ca o enigmă şi ca un sens (în dubla accepţiune de <<direcţie>> şi de <<semnificaţie>>). E o enigmă pentru că, fiind de străbătut, nu se revelează decât pe măsura parcurgerii ei; iar maxima enigmă o constituie capătul”, André Scrima din Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 31.

În ton cu toate cele pe care le-am prezentat, vă recomand documentarele realizate de colegul și prietenul Radu Găină, regizor al Televiziunii Române, documenatre despre personalitatea părintelui Andrei Scrima și pe care le găsiți la o simplă căutare pe Youtube.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 26 DECEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

