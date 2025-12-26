Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

(AUDIO) André Scrima, pe cale… prin vocea universitarului ieșean Ioan Alexandru Tofan – temă a emisiunii de vineri, 26 decembrie 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 09:43

Stimați prieteni, la aniversarea a o sută de ani de la naşterea lui André Scrima (1 decembrie 1925 – 19 august 2000), Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi vă invită să descoperiţi faţete ale operei şi personalităţii sale prin expoziţia documentară deschisă în sediul central, etaj I. Expoziția este deschisă până la 31 decembrie 2025.

Cu acest prilej, în ziua de 12 decembrie 2025, începând cu ora 13, în sala „B. P. Hasdeu” prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan a susținut o conferință dedicată vieții și operei părintelui André Scrima.
Ioan Alexandru Tofan este autorul a două cărți dedicate monahului André Scrima, Omul lăuntric. André Scrima şi fizionomia experienţei spirituale, Bucureşti, Humanitas, 2019 şi André Scrima, un „gentleman creştin”: portret biografic, Bucureşti, Humanitas, 2021.

Înaintea conferinței, l-am invitat pe domnul profesor Ioan Alexandru Tofan la dialog. Concret, aflăm amănunte atât despre expoziție, cât și despre viața și opera sa. Așadar, în anul 1960 părintele Andrei Scrima se întoarce la Paris și obține cetățenia franceză. Aici, un an mai târziu, îl întâlnește pe patriarhul ecumenic Athenagoras I al Constantinopolului, cel care l-a trimis ca reprezentant personal al său la Conciliul Vatican II, sub noul papă Paul al VI-lea, între 1963 și 1965. A devenit arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol și a pregătit întâlnirea istorică din anul 1964, de la Ierusalim, dintre papa Paul al VI-lea și patriarhul Athenagoras I, un alt subiect al dialogului.

Cele două cărți scrise de către interlocutorul nostru: Omul lăuntric. André Scrima şi fizionomia experienţei spirituale şi André Scrima, un „gentleman creştin”: portret biografic, alte teme despre care aflăm amănunte.

Stimați prieteni, vă reamintim că până la 31 decembrie 2025, la Iași, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, etajul I, puteți vizita expoziția documentară André Scrima, pe cale, expoziție vernisată în ziua de 12 decembrie 2025. Cu acest prilej, în aceeași zi de vineri, 12 decembrie, începând cu ora 13, în sala „B. P. Hasdeu” prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan a susținut o prelegere dedicată vieții și operei părintelui André Scrima.

Înaintea conferinței l-am invitat la dialog pe domnul profesor.

În cele ce urmează, aflăm amănunte despre ce am putea face noi (fiecare dintre noi) de a aduce în centrul atenției opera Părintelui Andrei Scrima; Editura Humanitas din București deja a început un astfel de demers, subiect despre care aflăm detalii. Pe lângă toate acestea, domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ne oferă amănunte despre unicitatea stilului părintelui Andrei Scrima, de exemplu, din corespondența sa, corespondență care se află în arhiva Colegiului Noua Europă din București. Îi adresăm domnului profesor și întrebarea: Ce carte ne-ați recomanda din opera Părintelui Andrei Scrima? Răspuns la această întrebare din următoarea secvență audio pe care o postăm…

Dragi prieteni, imediat după ce am realizat interviul pe care l-ați ascultat, dialog care l-a avut ca interlocutor pe domnul profesor universitar, specialist în Filozofie, Ioan Alexandru Tofan de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice (Departamentul de Filosofie) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ne-am îndreptat pașii spre sala „B. P. Hasdeu” din incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.

Am asistat la conferința profesorului Ioan Alexandru Tofan despre viața și opera Părintelui Andrei Scrima, prelegere pe care am înregistrat-o pentru Dumneavoastră. Astăzi, în emisiunea Dialog intercultural, difuzăm prima parte a acestei conferințe, pentru ca vinerea viitoare (2 ianaurie 2026, h 20:30) să difuzăm a doua parte.

Concret, profesorul Ioan Alexandru Tofan ne face „pe cale” o intrare în universul spiritual al Părintelui Andrei Scrima, cu accent pe cartea Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiția răsăriteană, prefață de Andrei Pleșu, volum îngrijit de Anca Manolescu, carte apărută la Humanitas, București, în anul 1996.

Mai apoi, aflăm răspuns la întrebarea  cum am putea înțelege personalitatea părintelui Andrei Scrima în integralitatea sa? Propun să ascultăm, cu atenție, discursul profesorului Ioan Alexandru Tofan, pentru că pe siteul Radio Iași, astăzi, la zi de mare sărbătoare, ne oferă amănunte concrete despre un OM care a iubit nemărginit Sfânta Biserică.

Nu uitați că vinerea viitoare, ora 20:30, difuzăm a doua parte a conferinței domnului profesor Ioan Alexandru Tofan, prelegere dedicată vieții și operei Părintelui Andrei Scrima.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Calea este un mod sintetic – purtător, evident, al unei pluralităţi de sensuri – pentru a defini faptul, pur şi simplu, al existenţei noastre, văzută în acelaşi timp ca o enigmă şi ca un sens (în dubla accepţiune de <<direcţie>> şi de <<semnificaţie>>). E o enigmă pentru că, fiind de străbătut, nu se revelează decât pe măsura parcurgerii ei; iar maxima enigmă o constituie capătul”, André Scrima din Timpul rugului aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 31.

În ton cu toate cele pe care le-am prezentat, vă recomand documentarele realizate de colegul și prietenul Radu Găină, regizor al Televiziunii Române, documenatre despre personalitatea părintelui Andrei Scrima și pe care le găsiți la o simplă căutare pe Youtube.

Stimați prieteni, sunt convins că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, încât nu-mi rămâne decât să vă invit în ziua de vineri, 26 DECEMBRIE 2025, între 20:30 – 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea: Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

Etichete:
Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 10:05

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, județul Suceava, doi...

Primiți cu colinda? Primim, primim! Frații Cojocaru, Ștefania și Ciprian, din Neagra Șarului, ne-au colindat în ”Bună Dimineața” cu Adina Șuhan
Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 23 decembrie 2025, 09:55

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan

Aproape 800 de utilizatori noi în 2025 la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Onești Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de...

Bilant excepțional pentru Biblioteca Municipală de la Onești. Ionuț Tenie, directorul instituției, în matinal cu Adina Șuhan
#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 18:48

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”

Curtea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași a devenit, la începutul lunii decembrie, gazda unui proiect inedit care îmbină lectura...

#StareaEducației (INTERVIU) „Biblioteca Vie”, proiectul care aduce lectura mai aproape de elevii Liceului „Dimitrie Cantemir” din Iași. Directorul Anca Dimitriu: ”Biblioteca Vie este o reîntâlnire cu cartea sub altă formă, mult mai blândă decât cea impusă, să zicem, de rigorile programei școlare.”
Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 11:27

Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.

Șorecarul comun nu este un pericol pentru gospodăriile oamenilor din mediul rural și asigură un bun control al populațiilor de rozătoare din...

Conservarea biodiversității – șorecarul comun. Biologul Benone Chindriș cu Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”, la ”Pulsul Zilei” – 22.12.2025.
Emisiuni luni, 22 decembrie 2025, 10:03

Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Înainte de Crăciun, celebrăm unicitatea și autenticitatea! Armonie, stare de bine și frumusețe, româncele apelează la operații estetice....

Medicul Raid Issa, chirurg estetician, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 21 decembrie 2025, 11:01

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)

Natalia Gordienko a lansat pe final de an un nou single – ”Noi doi’’, o piesă romantică ce beneficiază de un videoclip alb-negru,...

(INTERVIU) Natalia Gordienko, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (21.12.2025)
Emisiuni duminică, 21 decembrie 2025, 10:30

(INTERVIU) Alexandra Ungureanu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (20.12.2025)

Direcția 5 și Alexandra Ungureanu au lansat piesa „Pe Drumul Meu”, o baladă plină de sensibilitate. Prin versurile melodiei,...

(INTERVIU) Alexandra Ungureanu, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (20.12.2025)
Emisiuni vineri, 19 decembrie 2025, 13:37

Avertizări privind lepra! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.12.2025.

𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă ș𝐭𝐢ț𝐢: 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞ț𝐢𝐞, 𝐜â𝐧𝐝...

Avertizări privind lepra! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.12.2025.