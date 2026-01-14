Ascultă Radio România Iași Live
Ai fost vreodată trădat în dragoste? Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 10:46


Omul care aduce vestea

Ai fost vreodată trădat în dragoste? Cum se simte momentul? Trădarea se tratează?

Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, în matinal cu Adina Șuhan

Mai poți avea încredere în partener după un episod dezamăgitor? Trădarea vine la pachet cu o serie de emoții.

Care sunt, cum le facem față? Am aflat de la specialiștii invitați la Radio România Iași:

Emisiuni miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:14

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio” Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți....

Reporterul Incubator, Eduard Iacob, cu ponturi pentru studenți
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 19:26

Programul Național „Masă Sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget total care depășește 1,5 miliarde de lei, în creștere cu...

#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Suruciuc, șeful ISJ Botoșani: ”Peste 12 mii de elevi beneficiază de hrană la școală. Pentru unii este singura masă pe zi./ Prin măsurile impuse vara trecută, am redus la mai bine de jumătate învățământul simultan în județ.”  
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 09:55

Omul care aduce vestea ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava Mesajul organizatorilor:...

ON AIR III, poezie, lectură performativă și teatru de Ziua Culturii Naționale la Suceava. Gheorghe Cîrstian, coordonator Casa de Poezie Light of ink, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 13 ianuarie 2026, 09:50

Săptămâna aceasta, la „Oameni și idei”, vorbim despre Ziua Culturii Naționale din perspectiva artei contemporane, mai exact din perspectiva...

Ziua Culturii Naționale – despre arta de azi
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 12:46

Anul 2025 a fost unul intens pentru sistemul educațional din România, marcat de proteste, măsuri de austeritate și polarizare publică. Sub...

#StareaEducației (INTERVIU) Marcel Bartic, profesor de istorie: ”Mi-aș dori ca viitorul ministru al Educației să-și convingă colegii de guvern că acest domeniu nu mai poate rămâne cenușăreasa politicilor guvernamentale pentru că miza este una uriașă.”
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 10:05

Omul care aduce vestea Sezonul gripal este în toi. Vaccinarea, principala măsură de protecție Care sunt simptomele care ne trimit direct la...

Sezonul gripal este în toi. Medicul infecționist Carmen Dorobăț de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași ne-a adus mai multe recomandări în matinalul Radio România Iași
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 09:37

Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie Biblioteca Județeană „C.Sturdza” Bacău ne invită în culisele vieții eminesciene cu accent pe...

Ziua Culturii Naționale: La Bacău, provocare inedită – Eminescu, în registrul pop
Emisiuni luni, 12 ianuarie 2026, 09:13

Reporterii Incubator Radio se întorc pe frecvențe și se pregătesc pentru cea mai solicitantă perioadă din an: sesiunea. Aurora Șarig a...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan