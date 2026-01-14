Ai fost vreodată trădat în dragoste? Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 10:46



Omul care aduce vestea

Ai fost vreodată trădat în dragoste? Cum se simte momentul? Trădarea se tratează?

Dana și Gabriel Irimia, psihoterapeuți de cuplu, în matinal cu Adina Șuhan

Mai poți avea încredere în partener după un episod dezamăgitor? Trădarea vine la pachet cu o serie de emoții.

Care sunt, cum le facem față? Am aflat de la specialiștii invitați la Radio România Iași: