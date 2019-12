Gala Centenarului Filmului Românesc aduce la Iași personalități din lumea cinematografiei

Proiectul celor 100 de filme a reunit, în mod simbolic, regiunile istorice ale României, prin cinematografie

Centenarul Filmului Românesc încheie caravana dedicată reunirii simbolice a regiunilor istorice ale României Mari, prin Gala din 18 decembrie 2019. Evenimentul va avea loc la Ateneul Național din Iași, va începe la ora 19:00, și va avea ca invitați zeci de personalități din lumea cinematografiei, primarii localităților prin care a ajuns proiectul, parteneri, jurnaliști și consultanți din cinema.

Proiectul a fost lansat pe 3 februarie 2018, în anul Centenarului, la Iași, de către două asociații nonguvernamentale: ARTIS din Iași și AO MIA din Chișinău. Proiectul s-a desfășurat în România, în Republica Moldova și Cernăuți, cu invitați ai cinematografiei românești și cu proiecții ale filmelor alese de experții proiectului: Bujor T. Rîpeanu, Irina-Margareta Nistor și Cristian Mungiu.

În cadrul Galei Centenarului Filmului Românesc vor fi lansate cartea și filmul documentar despre proiectul celor 100 de filme, cu episoadele desfășurate, starea cinematografiei și a publicului, precum și întreaga poveste, pe repede înainte a inițiativei celor două asociații de pe ambele maluri ale Prutului. Printre invitații galei sunt: Irina-Margareta Nistor, Vlad Ivanov, Ileana Popovici, Stere Gulea, Vlad Rădescu, Ioana Pavelescu, Ion Sapdaru, Ovidiu Niculescu, Daniel Busuioc, Adrian Păduraru, Teodor Corban ș.a.

Rezervările pentru eveniment se fac pe site-ul www.cinemaiasi.ro sau direct la casieria Ateneului Național din Iași. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Unul dintre proiectele-fanion ale Programului Centenar gândit la Iași pentru intervalul 2017-2020 este, neîndoios, „Centenarul Filmului Românesc”. Un proiect de anvergură, care și-a propus să reunească simbolic provinciile istorice sub semnul magic al cinematografiei și care a însemnat, între altele, parcurgerea în caravană a mii de kilometri și poposirea, pentru proiecții de film și discuții între specialiști, actori și public, în 103 localități din România, Basarabia și Bucovina de Nord, ajunge la final în perfectă împlinire.

Municipalitatea ieșeană nu poate să fie altfel decât onorată de faptul că ideea acestui proiect, însuflețită de Andrei Giurgia și colegii săi, a plecat de la Iași spre a se deschide către toți românii și spre a le oferi acestora posibilitatea de a valoriza, prin intermediul filmului românesc, memoria celor 100 de ani trecuți de la instituirea statului nostru modern, ca urmare a celor trei Mari Uniri din miraculosul an 1918: cea a Basarabiei (pe 27 martie), aceea a Bucovinei (pe 28 noiembrie) și cea a Crișanei, Banatului, Maramureșului și Transilvaniei cu Regatul României (pe 1 decembrie), precizează prof. univ. dr. Daniel Șandru, Coordonatorul Departamentului Iașul Centenar al Primăriei Municipiului Iași. Caravana Centenarului Filmului Românesc a ajuns la final. Mărturisesc, i-am spus cu obstinație: 100 de ani, 100 de orașe, 100 de filme. Mi se părea că așa are o mai mare încărcătură afectivă, și nu e străbaterea unui deșert. Am început-o în februarie 2018, luna îndrăgostiților, și am încheiat-o în decembrie 2019, luna lui Moș Crăciun. Mai mult, pe 18, de Sfinții Sebastian și Zoe, nume predestinat vieții, o nouă viață pentru peliculele autohtone, de la începuturi până în zilele noastre, care au (re)cucerit privitori de toate generațiile, de la sugari la seculari, spune Irina-Margareta Nistor, Ambasadorul cinematografic al proiectului.

Centenarul Filmului Românesc a strâns în albumul său amintirea a 100 de fotograme care, developate în laboratorul sufletului fiecăruia dintre noi, arată chipul încrezător al românului în unitate naţională, întrajutorare şi înfrăţire prin artă, declară Mihai Chirica, Primarul municipiului Iași.

O premieră națională la Gală: Cadoul de Crăciun, de Bogdan Mureșanu

În premieră națională, la Gala Centenarul Filmului Românesc, urmărim coproducția româno-spaniolă Cadoul de Crăciun, în regia lui Bogdan Mureșanu. Producția a fost desemnată Cel mai bun scurtmetraj european, la cea de-a 32-a ediția a premiilor Academiei de Film Europene (EFA).

Intrarea la eveniment este liberă, pe bază de rezervare.

Centenarul Filmului Românesc este un proiect desfășurat în cadrul programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017-2020).

