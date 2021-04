Vrancea: Peste 27 de tone de băuturi alcoolice, produse ilegal de o firmă din Panciu şi comercializate în Prahova şi Vaslui

Peste 27 de tone de băuturi alcoolice au fost produse ilegal de o societate comercială din Panciu, începând cu anul 2020, şi comercializate ulterior pe raza judeţelor Prahova şi Vaslui, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Poliţiştii vrânceni au efectuat 13 percheziţii domiciliare care au vizat locul producerii acestor produse accizabile, precum şi agenţii economici care le-ar fi comercializat, în Prahova şi Vaslui.

‘Miercuri dimineaţă, poliţiştii din Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu, au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vrancea, Vaslui şi Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, o societate comercială din Panciu ar fi produs în mod ilegal două tipuri de băuturi fermentate pe care le-ar fi comercializat ulterior pe raza judeţelor Prahova şi Vaslui’, se arată într-un comunicat al IPJ Vrancea.

Potrivit Poliţiei, în urma descinderilor din cele trei judeţe, au fost descoperite 27.316 litri de băuturi cu miros şi culoare specifice vinului, cu privire la care există suspiciunea că ar fi fost produse prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar reprezentanţii Direcţiilor Agricole au prelevat probe din substanţele identificate, în vederea analizării în condiţii de laborator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 100.000 de lei.

În activităţi au fost angrenaţi, alături de poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Panciu, criminalişti, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, ai Secţiilor de Poliţie Rurală Panciu, Goleşti, Gugeşti şi Odobeşti, precum şi din cadrul IPJ Prahova şi Vaslui. AGERPRES