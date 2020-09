Vaslui: Secţia Pneumologie a Spitalului Municipal Huşi, închisă după ce un medic a fost confirmat cu noul coronavirus

Secţia de Pneumologie a Spitalului Municipal ‘Dimitrie Castroian’ Huşi a fost închisă temporar pentru dezinfecţie după ce un medic a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2.

Medicul confirmat cu noul coronavirus deţine şi funcţia de director medical interimar al spitalului din Huşi

Managerul unităţii medicale, Lucia Rotaru, a declarat că în cursul zilei de vineri, pacienţii au fost mutaţi în alte secţii, iar personalul medical a fost testat, fiind aşteptate rezultatele.

‘S-a făcut ancheta epidemiologică, toţi pacienţii au fost redistribuţi, am închis secţia pentru dezinfecţie, am testat personalul. Aşteptăm să vedem rezultatele, nici nu ştim de unde a luat virusul doamna doctor, poate a luat de la pacienţi, poate din altă parte, dumneaei este la Bârlad internată. Am anunţat Direcţia de Sănătate Publică, pacienţii sunt bine, nu sunt alte probleme deocamdată. Aşteptăm rezultatul în urma testărilor, să vedem dacă mai sunt persoane pozitive. Sperăm să nu mai fie cazuri, doamna doctor era foarte corectă, umbla cu echipament, nicio clipă nu am văzut-o cum nu trebuie’, a declarat vineri, pentru AGERPRES, dr. Lucia Rotaru.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)