UMF Iași a primit acreditarea WFME

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF Iași) a primit acreditarea World Federation of Medical Education (WFME), document prin care diplomele absolvenţilor primesc o recunoaştere internaţională mai amplă. Decizia a fost comunicată conducerii UMF Iași în 25 decembrie 2020 și vine în urma vizitei de acreditare a Comisiei Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR, abilitată WFME, desfășurată în perioada 4-7 noiembrie 2020.

„Crăciunul a venit anul acesta cu o veste minunată: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a primit acreditarea World Federation of Medical Education. Cred că suntem singura universitate de medicină românească care a reușit să obțină acreditare instituțională internațională (pentru toate programele de studiu) conform standardelor WFME. Este un demers important atât pentru imaginea Universității cât și pentru recunoașterea mondială a diplomelor studenților noștri, în principal, recunoașterea diplomelor în Israel (ţară din care provin aproximativ 500 de studenţi) și în Statele Unite ale Americii. Evaluarea a fost foarte riguroasă, standardele impuse sunt de un nivel ridicat și organizarea vizitei externe de acreditare, cu un program foarte dens, a constituit o adevărată provocare pentru noi. Este meritul întregii comunități a Universității noastre și aș vrea să le mulțumesc pentru mobilizarea și efortul colectiv care au adus reușita în acest demers!” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Informații de context:

Printr-un document publicat pe pagina Ministerului Sănătății al Israelului, la data de 21 ianuarie 2019, se aduc o serie de precizări referitoare la parcursul profesional în Israel al absolvenţilor de studii medicale. Conform acestui document, la examenul pentru obținerea licenței de practică sunt admiși doar deținătorii de diplome de la universitățile din țările OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – www.oecd.org) sau care și-au făcut studiile la instituțiile medicale care au acreditarea WFME (Federația Mondială pentru Educație Medicală – www.wfme.org).

Ministerul Sănătăţii din Israel nu a oferit foarte multe detalii, însă concluzia directă a fost faptul că cetățenii israelieni care se înscriu începând cu anul 2019 la studii universitare medicale în România riscă să nu poată susţine examenul necesar pentru a profesa în Israel, diplomele obținute pe teritoriul țării noastre nemaifiind recunoscute.

Prin strategiile abordate, universitățile de medicină din România au reușit să atragă un număr semnificativ de studenți israelieni, care au fost instruiți aici și care au devenit ulterior medici specialiști de valoare. Performanțele medicilor și cercetătorilor israelieni sunt apreciate în întreaga lume și trebuie să recunoaștem faptul că, în ultimii ani, legăturile dintre aceștia și medicii români au determinat o creștere a performanței.

În ceea ce priveşte situaţia de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în prezent există peste 500 de studenţi din Israel înmatriculaţi la studii de licență, aproximativ 20% din întregul număr de studenţi străini, cu un nivel de pregătire foarte bun şi care fac faţă tuturor cerinţelor impuse de universitate. Mai mult, taxele de şcolarizare plătite de aceștia reprezintă o resursă importantă de finanţare, prezența acestora în marile centre universitare devenind un atu și pentru economia locală.

Acreditarea WFME este certificarea adecvării programelor de educație medicală și a competenței școlilor medicale în furnizarea de educație medicală.