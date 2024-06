Traficul de pe Aeroportul Internaţional ”George Enescu” din Bacău s-a dublat în primele luni ale acestui an, clasându-se pe locul cinci în topul aeroporturilor regionale din ţară.

Acest lucru se datorează şi intrării pe piaţa serviciilor aeronautice a două companii, care au crescut la 14 cursele regulate şi cele charter. Managerul aeroportului, Radu Bezniuc.

Radu Bezniuc: Pentru primul trimestru al anului 2024 suntem mult peste ceea ce am avut în 2023, bineînţeles cu 45% practic mai mult, iar ca şi concluzie, da, suntem mulţumiţi de evoluţia traficului, vrem să atingem obiective şi mai ambiţioase, iar ceea ce facem până acum duce spre direcţia respectivă, adică sper că la sfârşit de an vom trage linia şi vom vedea că am reuşit să realizăm şi acest obiectiv.

